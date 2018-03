Paula Echevarría ya llama 'exmarido' a Bustamante

Mientras este miércoles en España David Bustamante rompía su silencio y compartía el comunicado que anunciaba su divorcio pronunciándose también sobre él en una revista, Paula Echevarría ponía tierra de por medio volando hasta México para cumplir así con sus compromisos profesionales al otro lado del charco.





La actriz aparecía ante los medios mexicanosen la presentación de una marca de joyas que patrocina. Una vez en el photocall Paula no se libraba de las preguntas en relación a su vida privada y las últimas novedades, pero sorprendiendo a todos los presentes, la actriz pronunciaba por primera vez la palabra "exmarido" para referirse así a David Bustamante.





"México es un país que me gusta por la relación que tenía anteriormente c, que ha venido mucho aquí. Siempre he tenido mucha relación con el país a distancia, pero siempre lo miro con mucho cariño", confesaba Paula cuando le preguntaban cómo le había recibido México. Las declaraciones han sido consideradas como toda una respuesta a la entrevista de David y que demuestran que la situación entre ambos es más que oficial.