Eva González habla de la maternidad: "Ahora entiendo a Samanta Villar"

Eva González está de vuelta. La presentadora ha reaparecido durante la presentación de una nueva colección de moda, en lo que ha supuesto sus primeras palabras ante los medios tras el nacimiento de Cayetano Jr, el pasado 4 de marzo.



La sevillana ha manifestado los felices momentos que atraviesa junto a su pareja, el torero Cayetano Rivera, y ha bromeado sobre sus trucos para recuperar la figura tras el embarazo: "Eso es que no me da tiempo a comer". "Me he recuperado muy rápido, aunque es cierto que no engordé mucho durante el embarazo", comentaba la presentadora.





Sin embargo, también ha querido hacer hincapié en losque se atraviesan durante el periodo de gestación, para acabar así con la imagen de absoluta perfección:Hay momentos maravillosos y otros muy estresantes", ha reconocido.Creo que no se fue justo con ella porque hay momentos en que dices: "¿Dios mío, dónde me he metido?", pero cuando el niño te sonríe o te hace cualquier cosa se te derrite el alma y esto s, ha declarado Eva en alusión a las críticas que recibió la también presentadora, Samanta Villar, a raíz de su controvertida visión sobre la maternidad.Eva también quiso referirse a los comentarios negativos que recibió vía redes sociales, tras su r"Cada uno se reincorpora al trabajo cuando quiere o puede.y yo no soy una abanderada de nada, solo intento cumplir con mis obligaciones como trabajadora", concluyó para zanjar la polémica.