Alejandro Sanz comete "un fallo imperdonable" con su hijo Alexander

Alejandro Sanz está muy unido a sus hijos, y siempre habla de ellos con mucho orgullo y asegurando que son lo mejor de su vida. El cantante parece sentirse fatal por haber olvidado acudir a un concierto de su hijo Alexander Sánchez, tanto que publicó un mensaje en su Instagram pidiéndole perdón públicamente.



"Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto.. espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura", confesaba el cantante con el corazón abierto igual que si estuviese cantando una de sus letras.





Alejandro Sanz parece muypero un fallo lo tiene cualquiera.