Meghan no será princesa y otras curiosidades del enlace

El enlace entre el Príncipe Harry y Meghan Markle es uno de los acontecimientos más esperados del año en el Reino Unido y será noticia en todo el mundo. La pareja se dará el 'sí quiero' en el castillo de Windsor, aunque este detalle ya lo conocíamos todos. Pero ¿sabías que Meghan no se convertirá en princesa? A continuación, el por qué y otras curiosidades de la boda real que desconocías:



A pesar de la unión matrimonial que contraerá Meghan Markle con el príncipe de Inglaterra no se convertirá en princesa, tal y como en su momento sucedió con Kate Middleton. Según la tradición de la Familia Real británica, Markle recibirá el título de duquesa y es la Reina Isabel quien determina qué ducado dará a los miembros de la familia, algo que no se sabe oficialmente hasta al mismo día de la boda. En este caso, hay rumores de que la pareja se convertirá en Duques de Sussex.



El motivo de que ni Meghan ni Kate aspiren al título de princesa antecediendo su nombre es porque no pertenecen a una familia real. Es decir, sus padres no son de 'sangre azul'. Al contrario que la princesa Diana de Gales, quien era hija de un conde.



Este detalle no es el único curioso del enlace. La marca de automóviles Mini ha creado un diseño exclusivo para el príncipe Harry y Meghan. A parte de las banderas estadunidense y británica, en el techo incluirá las frases ""Meghan quiere a Harry" y "Love is all you need". Al final de la ceremonia, será subastado.



En cuanto a la comida, una cadena de restaurantes asiáticos ha sacado a la venta una caja de sushi llamada 'Cuando Harry encontró a Meghan', una pastelería ha creado una serie de dulces entre la que destacan 'cupcakes' con las banderas británica y estadounidense, y un cervecero a elaborada una cerveza que contiene componentes de ambos países.



Por último la marca de preservativos 'Las joyas de la corona' ha producido modelos exclusivos para la ocasión. Son "elegantes y cómodos" y fabricado con "latex suntuoso" e irán dentro de un caja que, al abrirla se oirá el himno nacional.