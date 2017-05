Marta Torné, inmersa en sus proyectos profesionales

Tras abandonar el programa de las sobremesas de Telecinco, 'Cámbiame', la presentadora y actriz Marta Torné volverá a nuestras pantallas como una de las protagonistas de la continuación de 'Velvet'.

Marta ha querido desmentir el supuesto pique al que ha hecho referencia Alyson Eckmann, y también ha aprovechado para hablar sobre el comportamiento y el carácter de Alba Carrillo; ambas han sido compañeras de la presentadora en el programa 'Hable con ellas'.

Pregunta: Qué buena pinta tiene la peli.

Respuesta: Pues sí, tengo muchas ganas de verla.

P.: Tú estás a punto de estrenar nuevo proyecto, qué ganas de verte en 'Velvet'.

R.: Sí, tengo unos compañeros maravillosos; reencuentro con muchos con los que ya he trabajado antes y con muchas ganas, es un personaje muy divertido.

P.: ¿Cómo es tu papel?

R.: Hago comedia y es un personaje muy tierno, una chica que parece muy torpe y muy naif y muy inocente y un poco tonta, por decirlo así. Pero luego es la más lista del mundo.

P.: ¿Tenías ganas de volver a la ficción?

R.: Sí, claro.

P.: ¿Con ganas de volver a la interpretación después de tanto tiempo en la tele?

R.: Sí, mientras hacía el programa también hacía teatro y podía quitarme el gusanillo porque es una cosa que no puedes perder mucho el hilo.

P.: ¿Cómo estás viendo a tus compañeros de 'Cámbiame'?

R.: Yo les veo superbién como siempre, ellos ya están destetados.

P.: ¿Estás siguiendo 'Supervivientes'?

R.: No, solo llevan una semana pero no.

P.: Te has perdido unos momentazos...

R.: Sí, algo con Alba que se enfadó con no sé con quién.

P.: Qué piquito de oro que tiene Alba.

R.: Alba parece una rubia un poco así, pero no. Cuando hacíamos 'Hable con ellas' era una chica con mucho carácter.

P.: Alyson dijo que no había buen feeling contigo y tuvisteis cierto pique.

R.: No, eso es mentira. No para nada. No había quizás la buena relación que con otras chicas, pero eso pasa en todos los trabajos del mundo. Qué va, yo me alegré mucho de que ganara. Es mi vecina, me la encuentro y para nada. No.

P.: Qué correcta.

R.: Es la verdad. Es verdad que yo en directo, para ella que además tenía el problema del idioma y tal, era muy avasalladora. Pero fuera de eso, que en el plató además es una cosa y luego la relación personal es otra, no. Yo al menos no lo entiendo así.