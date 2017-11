Silvia Abascal: "No me salen personajes a mi medida"

Silvia Abascal ha vuelto a a mostrar su lado más solidario y lo ha hecho de la mano del proyecto Regala Sonrisas en el que Oral-B Y Cruz Roja ayudarán a niños en riego de exclusión social para que puedan ir al dentista y aprender a tener una buena higiene bucal.

A la espera de la llegada de un nuevo miembro a la familia, la actriz comentó que no revelará el sexo de su bebé hasta que nazca y es que hay parcelas de su vida que se quiere reservar a la intimidad. En cuanto al trabajo, se está centrando en la publicidad y, por el momento, no le llegan proyectos en los que pueda trabajar embarazada.

Te viene este proyecto como anillo al dedo, eres una de las grandes sonrisas.

Me parece muy importante la sonrisa en una persona, es una carta de presentación esencial.

¿Por qué sonríes?

Por muchas cosas, ahora mismo te lo puedes imaginar, estoy en un momento que no deja de ser un regalo de la vida y valorándolo mucho.

Un regalo muy esperado.

Lo hablaba el otro día, como tienen que ser las cosas, a veces no todo llega a la carta, buscas cosas y no llegan, en muy buen momento. Yo estoy feliz.

¿Cómo estás?

Muy bien, viví los cinco primeros meses sin enterarme del embarazo, ni tripa. Ya he empezado a crecer en todos los sentidos, pero estoy muy bien. Las molestias de un embarazo son las que son, pero yo no me voy a quejar por eso.

¿Cómo te cuidas?

Me cuido como todos. En este caso es muy importante la alimentación, descansar y es importantísimo la tranquilidad mental y emocional. Estar en bienestar.

¿Ya sabes el sexo?

Estoy embarazada y cuando dé a luz espero poder contaros cosas.

¿Cuando se tienen hijos se sensibiliza más con los niños?

El tema de los niños siempre me ha tocado. He colaborado con la infancia, es verdad que no en España, he hecho mucho viaje al terreno, sobre todo en África.

¿Te dedicas ahora a más a trabajos publicitarios?

Sí, pero porque no me están llegando personajes femeninos que pueda hacer, que estén embarazadas y que no importe.

¿Notas que el hecho de estar embarazada a la hora de trabajar afecta?

Depende de los personajes. Tengo amigas que han trabajado embarazadas. Tengo una amiga que se tiró todo el embarazo haciendo de monja, con el hábito no se le veía y ella estaba encantada.

¿Tienes pensado pasar los primeros meses con el bebé?

Por supuesto. Creo que es necesario un tiempo para disfrutarlo, para volver a aterrizar. La mayoría conciliamos la vida personal con la profesional, ya veremos si es televisión, cine, teatro...

¿Las mujeres lo tenemos más difícil?

Sí, es verdad, ahí la mujer va con desventaja en muchas cosas. En el caso del actor, cuando va envejeciendo es cada vez más interesante, con canas, patas de gallo y a la mujer no se le perdona esto. Evolucionamos y crecemos y creo que hacia mejor. La mujer siempre lo tiene más difícil, el hombre que va a ser papá siempre lo puede compaginar. Pero también hay ventajas como llevar a tu hijo dentro, esa experiencia se la pierden.

Muchas veces tus compañeras luego se lo llevan al rodaje...

Sí, no siempre, pero bueno, se puede llevar. Tengo compañeras que en las giras de teatro los peques están entre cajas.

¿Cómo disfrutas de tu tiempo libre?

En mi día a día me gusta mucho el tiempo para mí, el tiempo para conectar. Soy muy amante de lo que es el tiempo para mí, para los míos, me gusta el contacto con la naturaleza, la escapada... Me encanta viajar, es de las cosas en las que más invierto, leer, teatro, todo lo cultural me encanta.

Te fuiste del centro de Madrid...

Sí, pero luego he vuelto. Empecé a trabajar y no podía estar con tantos kilómetros, estoy ya de vuelta en la ciudad.

¿Estás aprovechando para viajar?

Ahora he parado, aunque he hecho viajes. Toca parar de cara a los vuelos.

¿Cómo lo llevan tus hermanos?

Felices.

¿Te gustaría casarte?

Lo de casarme no sé, nunca se puede decir que no, pero mayor alianza y firma que un hijo no se me ocurre. De verdad, eso sí que es un compromiso de por vida, lo de la boda no lo sé. Un hijo con esa persona es un lazo de por vida.

¿Cómo van los preparativos?

No soy de la última semana, pero es verdad que no había estado haciendo casi nada y ahora ya sí que me he puesto a preparar el nido.