Bertín Osborne: " Con Arévalo no tengo que hacer las paces"

Asegura que son como dos hermanos y las peleas entre ellos se arreglan de un día para otro

Sin duda alguna la muerte de Chiquito de la Calzada ha sido un duro palo para todos aquellos que le conocían y es que ha dejado una gran huella entre los compañeros de profesión. Una de las personas que más ha sentido se pérdida ha sido Bertín Osborne y es que no dudó en recordar a su amigo con palabras de cariño.

En cuanto a su relación con Arévalo, Bertín volvió a insistir en que están bien, como siempre y es que la relación que tienen es como la que pueden tener dos hermanos cualquiera por lo tanto las peleas entre ellos se arreglan de un día para otro.

Bertín queremos preguntarte por la muerte de Chiquito ¿Cómo te encuentras?

Pues muy triste, como todos los amigos suyos. Estaba mal, pero no pensaba que iba a ser así de rápido. Prefiero acordarme de Gregorio en el año 89-90 cuando lo conocí, que no me acuerdo cuando era.

Además, le habías hecho una entrevista hace bien poquito

Y hablamos hace poco, estaba un poquito mejor, luego empeoró... lo que es la vida.

Han comentado que le tenían que haber dado la medalla de Andalucía...

Lo hemos dicho 50 veces. Luego se la dan a cualquier chuflas que pasa por ahí.

¿Cómo está la situación con Arévalo?

No nos hemos peleado nunca. Es una chorrada, una estupidez enorme. Paco y yo somos amigos y hermanos desde hacer treinta y pico años. No hace falta que hagamos las paces. Tú te puedes pelar y molestar con una amiga tuya y a los días se te ha pasado. Paquito es mi hermanito y ya está. Como estoy enredado todo el día le he visto menos, pero hemos hablado por teléfono siete veces la última semana.