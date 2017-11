Paula Echevarría: "Para atrás ni para coger impulso"

Paula Echevarría ha vuelto a aparecer ante los medios para presentar el último modelo de un 'smartphone' y como no podía ser de otra manera ha tenido que responder a las preguntas frente a las primeras navidades separadas de su marido, David Bustamante.



Profesionalmente, estupendamente, ¿no? vas a empezar una serie.

Voy a empezar una miniserie que está programada para primavera, que empezaremos a preparar al poquito de empezar el año y luego si Dios quiere estamos buscando una para empezar en septiembre de larga duración.



¿Estabilidad familiar también la tienes?

Evidentemente sí, estoy muy bien acompañada, están mis padres pasando una temporada, han venido para echarme un cable. Ahora les doy libre, ahora que ya no voy a estar rodando, ya me puedo ocupar yo sola de todo.



¿Cómo llevas las ausencias de casa?

Mal porque yo soy muy casera, pero ya no por el hecho de la niña, es que yo soy muy casera. Soy muy poco de salir, me gusta viajar pero con ella. Me gusta, echo de menos mi momento pijama y zapatillas en mi casa.



¿Esa casa futura cómo va a ser? Ya sabemos que tienes terreno.

Estamos en ello.



¿Para cuándo la mudanza?

Anda que no queda.





Muy bien, yo la navidad es una época del año que me encanta, siempre lo digo. Si tengo que elegir entre verano y navidad no sé, pero como época bonita y entrañable desde luego es la navidad y yo soy muy de poner árbol, si puedo hasta pongo luces en el jardín, me visto yo de elfo navideño, hasta el perro. Yo daría algo por ese momento mágico casa americana decorada hasta las trancas. Además soy muy de hacer cenas con las amigas, de amigo invisible, con los compañeros de trabajo, me gusta propiciar el ambiente navideño. Como siempre viajaré a Asturias para estar con la familia, les echo mucho de menos y aprovecho esa época para estar muy pegadita a ellos.Yo me pregunto quién estaba ahí. Si es que había que estar en algún momento porque es que ni siquiera sabemos si esa conversación ha existido, con lo cual ni entro ni salgo. Estoy cansadísima, llevo un año oyendo muchas barbaridades y muchas tonterías porque no las puedo calificar de otra manera. Cuando las cosas no tienen ni pies ni cabeza al final es mejor no entrar.Es que prefiero no entrar porque se ha entrado demasiado desde todas partes. Menos nosotros, todo el mundo ha entrado y yo ya me salgo de ese tema. Ya me cansa.Pero la hay de puertas para adentro. Nunca de puertas para afuera.No puedo decirte más.Es que me dicen "¿estás abierta al amor?", ¿perdona? "no, que si ahora mismo te volverías a enamorar". ¿Volveré a enamorarme de otra persona ahora mismo? Dios mío, no.No estoy cerrada a vivir, antes le decía a una compañera tuya que yo tengo una frase: para atrás ni para coger impulso. Poner el foco en el futuro. Ahora mismo en lo que tengo el foco puesto es próximamente las navidades y en el año 2018 en todos los proyectos que te acabo de contar y en que todo siga igual de bien.No lo sé todavía y además soy de preparar la Nochevieja a última hora.Pero en el fondo el plan es el mismo, es pasar la Navidad con la familia y la Nochevieja viajar si se da la oportunidad. Todo está por ver.