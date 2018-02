Dulceida: "Me río de los foros que dicen barbaridades sobre mí"

Dulceida se ha convertido en una de las mayores 'influencers' de nuestro país. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, la catalana acumula seguidores y detractores a partes iguales. Por ese motivo, la 'it girl' no ha dudado en sumarse a la denuncia de Lovely Pepa donde se quejaba de las críticas recibidas en un famoso foro de Internet.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de hablar con Dulceida para conocer su opinión sobre el papel de la mujer en el mundo del cine y de las críticas recibidas por sus 'haters'.

P: ¿Has empezado a rodar?

Dulceida: Es un cameo en el que tengo tres frases y ha sido muy guay. Ya lo he rodado. Muy guay la experiencia, a ver si hay más papeles. Pero bueno, por abajo se empieza.

P: ¿No te acompaña tu mujer?

Dulceida: Vengo sola, no me digáis eso que la echo mucho de menos.

P: ¿No ha podido?

Dulceida: No ha podido porque tenía trabajo en Barcelona. Hoy está con su familia justo, pero mañana tiene trabajo y se va de viaje. Este mes va a ser un poco complicado porque ella tiene mucho trabajo y yo también con viajes diferentes. Estamos acostumbradas a estar 22 horas juntas, entonces...

P: Tus amigos los Javis dieron un discurso que caló en mucha gente. Qué importante es que den voz a estas historias...

Dulceida: Yo creo que no solo con 'La llamada', siempre han contado historias muy necesarias, historias que ayudan... como hago yo con mi relación, contándola tal cual es, que para mucha gente te pueden, entre comillas, salvar la vida.

P: ¿Te ha costado a ti? ¿Has tenido obstáculos en este camino?

Dulceida: No, porque para mí ha sido normal. Justo ayer vi un video de dos niños que tenían dos mamás y lo hablaban con tal naturalidad... Les preguntaban ¿es raro tener dos mamás? Y ellos decían no, por qué es algo normal. Entonces para mí siempre ha sido algo normal, como si estuviera con un chico realmente.

P: ¿Qué ha pasado con Lovely Pepa que por el acoso que ha sufrido han cerrado los foros de Vogue?

Dulceida: Me parece muy bien porque además yo he de reconocer que me río bastante, porque había un foro con mi nombre y decían barbaridades, yo me reía y no me afectaba porque decían cosas absurdas y barbaridades. Me parece súper bien que lo haya hecho. Todas la hemos apoyado. Yo empecé en 2009 como ella y estos foros llevan desde 2010 poniéndonos verdes todos los días. A nosotras y a la gente de nuestro alrededor. La gente se cree con el derecho... creo que las redes están para cosas bonitas, no para insultar. Si algo no te gusta no mires.

P: De crítica a acoso hay un paso..

Dulceida: Sí, creo que sí, una cosa es una crítica y otra es como Alexandra, yo tenía menos páginas que ella y me dejaban fina, o sea que imagínate. Al final desearte la muerte, que nos ha pasado a todas, son cosas a un nivel que no tiene razón y a ti te afecta. Es como el bullying en el cole. No conozco a nadie que haga estas cosas y no entiendo que haya gente que lo hace. A ver si mostrándolo lo empezamos a parar de una vez.