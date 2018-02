Miguel Ángel Silvestre: "Los actores somos muy prescindibles"

Miguel Ángel Silvestre y Jon Kortajarena se han convertido en los nuevos embajadores de Dom Pérignon en España. El actor y el modelo acudieron a disfrutar de una cena exclusiva de la mano de Ramon Freixa en la estación de Baqueira Beret.

Ambos no dudaron en mostrar su entusiasmo con The Lodge, un exclusivo espacio efímero creado a más de 2.000 metros de altura que sólo permanecerá abierto durante 7 días. Así, el protagonista de 'Velvet' no quiso faltar a esta cita con la nieve y con Dom Perignon.

P: ¿Qué significa para ti ser embajador?

Miguel Ángel Silvestre: Pues cuando me llamaron y me propusieron este evento me sentí muy alagado, es el mejor champagne del mundo, son muy exquisitos y que en muchas ocasiones, si la uva no es buena, no sacan ningún producto para mantener la calidad. Son formas de hacer que pertenecen al pasado en un mundo donde todo va muy rápido pero por este precio sabes que pagas una calidad inigualable. Me siento muy alagado, me encanta, a mi madre le encanta y le voy a llevar una caja de estas botellas.

P: ¿Qué cosas celebras con este champagne?

M.A.S: Las buenas noticias y las malas. Considero que una mala noticia te hace aprender, cuando hay algo que va mal siempre digo hay que celebrar que estamos vivos y tenemos salud. Últimamente he tenido a un familiar malito y hay dos cosas que celebrar, la paz interior y la salud, cuando tienes eso puedes disfrutar del champagne, de la comida... Para las buenas y las malas noticias siempre y cuando se tenga salud.

P: ¿Con quién te gusta brindar?

M.A.S: Los últimos brindis han sido con mi madre, nos los hemos dado para celebrar la salud que tenemos, la amistad y la relación tan bonita con mi madre pero bueno, hoy brindo con todos los compañeros, les voy a dar las gracias, con mi amigo Jon Kortajarena.

P: ¿Te atreverías a subirte a la pasarela.

M.A.S: Yo ando con los pies abiertos, el diseñador se enfadaría conmigo y diría sacarlo y mandarlo a su pueblo. Hay una foto que colgué en Instagram y la verdad es que le dije a un amigo hazme una foto con Jon y le dije estoy de puntillas y él se rió y yo me reí. Yo mido 1'80 y él 1'90 no llego a la pasarela, voy justito.

P: Después de tu paso por Los Ángeles vuelves a España como valoras la aventura.

M.A.S: Bien, no es porque sea así, es la posibilidad de conocer una cultura diferente, te recuerda los grandes privilegios y las carencias que tiene tu país entonces de las carencias intentas aprender de otros países y los privilegios los disfrutas. La familia, la comida es muy importante, hay placeres que te regala la vida a los que los españoles les damos mucho placer y me siento orgulloso. También considero que en nuestra cultura somos muy empáticos gracias a artistas como Picasso, Almodóvar... Han traído mucha empatía a la diferencia y a la diversidad. Lo que parece que está de moda en otros países, nosotros no lo miramos de cerca. De eso me siento muy orgulloso.

P: ¿Cómo crees que tu papel en 'Sense 8' te ha ayudado a crecer como actor?

M.A.S: Creo que hay algo que los directores le dan mucho valor, al fallo, al error y a vivirlo con espontaneidad. Es ahí donde cuando te levantas reside algo particular, creo que de alguna manera han contribuido a que trabaje con más alegría, menos miedo al resultado y más libertad. Eso me lo llevo.

"Siempre hay un actor mejor"



P: ¿Qué te empujó a cruzar el charco?

M.A.S: Tuve la suerte de llegar allí con un trabajo, fue la excusa perfecta, conocer a la gente y sí que es verdad que allí eres uno más, cuando hago casting al final soy uno más en la cola. Yo creo que también te hace entrar en un estado de vulnerabilidad que es muy bueno para esta profesión. Es algo que me habían dicho compañeros y que es bueno vivirlo, somos muy prescindibles, siempre hay un actor mejor. A partir de ahí empiezas a trabajar desde una vulnerabilidad que es mucho más sincera. En Los Ángeles hay muchos actores muy preparados y tú eres uno más.

P: ¿Has sentido alguna vez que has tenido que renunciar a tu vida personal por la vida profesional?

M.A.S: Creo que a lo que he renunciado de alguna manera es a ver crecer a mis sobrinos, por ejemplo. De alguna otra manera, también veo crecer mis sueños que creo que eso es muy importante, ese será a lo mejor que le doy a mi sobrino cuando sea mayor. Te pierdes cosas pero me siento muy contento viviendo esta vida que estoy viviendo porque creo que es el trabajo que más alegrías me ha aportado. Empezó siendo, no un capricho, sino algo que no tenía tanto valor en mi vida y poco a poco ha ido cogiendo valor y cuerpo y ahora lo disfruto mucho.

P: ¿Proyectos profesionales a la vista?

M.A.S: Ahora voy a rodar en México, es una adaptación de 'La Boda de mi mejor amigo', tenía muchas ganas de trabajar en México, me gustó mucho el guión y tengo muchas ganas a ver qué os parece.

P: ¿Cómo has celebrado San Valentín?

M.A.S: Me habéis visto muy divertido pero muy solo. Yo en Cupido creo mucho, no es que no me enamore pero ha dado la casualidad de que es San Valentín y bueno... Dije voy a pasar San Valentón con Jon Kortajarena pero al final él llegó muy tarde. Una copita de vino y a la cama.

P: Siendo unos de los actores más atractivos, ¿qué virtudes valoras en una mujer?

M.A.S: Todas. Tú crees que esta risa floja que me está entrando es por el champagne o por lo que me acabas de preguntar. Llevas ya varias fotos y tal y es la tercera. Pero hay que celebrar la vida.

P: Tus fotos en Instagram levantan pasiones, ¿cómo eliges qué compartes y qué no?

M.A.S: Lo bueno de las redes sociales es que te puedes mostrar cómo eres tú, hay algo en la prensa que es incontrolable, tú comentas algo y luego es el punto de vista del periodista o del fotógrafo. En las redes sociales al final eres tú. Me gusta compartir las cosas con la gente que puede tener interés y las mantengo para mantener un contacto más directo con ellos.

P: Te gusta pasar tiempo con tus sobrinos, ¿te gustaría ser padre?

M.A.S: Sí, me encantaría, me siento un poco papá con mis sobrinos, los disfruto mucho y el otro día se me durmió mi sobrina en brazos, la llevé a la cama y me dijo tío, te puedes quedar conmigo hasta que me quede profundamente dormida. En ese momento le dije el tío no se va de aquí en toda la noche. Se me cae la baba con ellos.

P: Te hemos visto practicando boxeo, ¿cómo ha nacido ese hobby?

M.A.S: Es un deporte que me llama mucho la atención, el boxeo tiene muchas metáforas con la vida, siempre me llamaron la atención, empecé a leer sobre ellas. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo dentro del estrés, cómo pude haber un estado de paz y relajación, es lo que observo en los grandes peleadores, cómo ante el estrés y la acción del otro son capaces de escuchar y reaccionar. Creo que eso es la vida, es una relación, ser capaz de escuchar, rendirse a eso y desde la relajación intentar poner lo tuyo. No sé, es un deporte que siempre me llamó la atención.

P: ¿Y lo de esquiar?

M.A.S: No me va a dar tiempo he venido para 24 horas y ahora me tengo que volver a Castellón.