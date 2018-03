Cristina Pedroche: "Soy transparente, no solamente con mis vestidos"

Numerosos rostros conocidos no se han querido perder el último estreno de Santiago Segura 'Sin rodeos'. El filme cuenta con un amplio reparto formado también por Candela Peña, Diego Martín, Rafael Spregelburd, Bárbara Santa-Cruz, el monologuista David Guapo, Toni Acosta, Cristina Castaño, Quique San Francisco, Wyoming, Florentino Fernández 'Flo', Abigail Frías y Paco Collado.

Pero si hubo una protagonista de la noche fue Cristina Pedroche que arrasó en su debut en el cine. La madrileña confesó que estaba de lo más nerviosa y emocionada ante este estreno en la gran pantalla.

P: Cristina, debut en el cine.

Cristina Pedroche: Sí. Estoy muy contenta, muy orgullosa de que esta sea mi primera película, santiago director maravilloso, generoso, me ha dejado construir mi personaje, Maribel compañera magnífica, resultado película me ha maravillado, espero que le guste a la gente, que se ría y que vayan al cine.

P: ¿Qué destacas de tu personaje?

C.P: Mi personaje solo se ve la superficialidad, la cara que quiere mostrar.

P: ¿Tú eres así?

C.P: No. Soy transparente, no solamente con mis vestidos. Si estoy mal se nota que estoy mal. Jamás pisaría a nadie para llegar más lejos. Alicia, mi personaje, intenta pisar a Maribel para ir más lejos.

P: ¿Has cogido gustillo a actuar?

C.P: El personaje lo trabajé con santiago y muy cómoda. Ojalá vengan nuevas películas y nuevas cosas, no cierro cosas a nada.

P: ¿Qué te queda por hacer?

C.P: Cocinar.



El destino ha querido poner un cocinero en mi vida

P: Te lo has buscado muy bien.

C.P: Es el destino que ha querido ponerme un cocinero en mi vida ya que no sé hacer nada.

P: ¿Qué tal en 'Tu cara me suena'?

C.P: Muy bien. No solo prima la voz, también invitación, y el público se puso en pie y con eso me quedo.

P: ¿Harías una temporada completa?

C.P: No.

P: ¿A qué dirías no de trabajo?

C.P: A muchas cosas que no me sintiera cómoda y que me sienta grande.

P: ¿Qué te incomoda?

C.P: El dramón de la vida y a lo mejor todavía no me veo muy capaz.



Soy más presentadora que actriz



P: ¿Te ves formándote en escuela?

C.P: Empecé como actriz con cursos de interpretación, pero enseguida entré en la tele y soy más presentadora, pero en el fondo cuando presento actúo un poco.

P: ¿Intimida estar con profesionales?

C.P: Al revés. Soy trabajadora, me lo estudié súper bien y con propuestas a Santiago, fue muy fácil y estoy muy feliz.

P: Todo cuanto haces en redes sociales. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales?

C.P: Como todo en la vida, hay que encontrar el equilibrio. Voy subiendo según me apetece o mi estado de ánimo.

P: ¿Te has arrepentido de subir algo?

C.P: No porque antes de subir las cosas lo pienso porque lo ven millones.

P: ¿La maternidad para cuando?

C.P: No hay necesidad, estoy en pleno apogeo, estoy feliz, trabajando muchísimo y no tengo ahora mismo tiempo para una tercera persona.