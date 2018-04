Programa 300 de "Mis queridos animales" este sábado

Después 6 años de andadura Mis queridos animales de La 97.7 Radio Levante celebra lo que ha sido una constante cada sábado: el amor por el mundo animal y el medio ambiente. Por el programa han desfilado veterinarios, ornitólogos, biólogos marinos, botánicos, voluntarios de refugios, aventureros, bomberos, abogadas animalistas, entrenadores de perros de asistencia, responsables de protectoras, guardas forestales protectores de la vida salvaje, personalidades políticas y empresarios del sector de las mascotas.

Sus presentadores Ata Gomis y Ramiro Segrelles han vivido grandes momentos según sus palabras. «Existe gente desconocida que actúa como héroes salvando no solo animales si no vidas humanas» cuenta Ata Gomis. Recuerda que entrevistaron a una joven de apenas 20 años que después de sufrir un accidente con la moto y quedar tetrapléjica adoptó a un perro de asistencia. «Afirmaba que gracias a él, había podido recuperar su vida. Las miradas que se profesaban uno a otro de agradecimiento, fue uno de los momentos más emocionantes del programa.

Además se daba la circunstancia que el educador canino Jorge Bergara, había entrenado altruistamente al perro para ella después de haberlo rescatado de una perrera», explica la locutora. «Nuestro objetivo es abrir conciencia y recordar que este planeta es la casa de todos. La compañía de los animales nos aporta cordura y nos enseña a amar. Sería estupendo que al igual que en otros países se pudiera ir al trabajo con ellos, (se ha demostrado que reduce los índices de estrés y ansiedad), entrar habitualmente en los hospitales y en las residencias de ancianos tan necesitados de cariño y compañía», comenta Ata Gomis.

El humor: la gasolina del alma

A Mis queridos animales además lo identifica el humor, el ritmo y una música característica como bandas sonoras de películas y series antiguas.»Nos gusta recordar a Koyak, Embrujada, Agente 86, Sandokan y los sonidos de la selva en un ambiente de dos, cuatro seis y más patas», dicen.

«¿Lo que yo aporto al programa? diría lo que el programa me ha aportado a mí -relata Ramiro Segrelles- He adoptado 2 gatos y un perro algo impensable hace unos años, y ahora Mambo, Garfield y Kira son los que mejor me guardan los secretos. Todo lo que digo en antena, es fruto de la improvisación nunca me aprendo nada, he intentado muchas veces ser serio pero no lo consigo ni en el programa, ni siquiera en la vida misma», añade. «El humor es la gasolina del alma» dice Gomis y con él aprender es más fácil. Rememora la historia del guarda forestal Andoni Díaz de la red Natura 2.000 en Álava, que después de salvar de ahogarse a dos jabalinas de una alberca de plástico, una de ellas comenzó a perseguirlo al galope. Él huyó corriendo dando vueltas alrededor de su jeep hasta que consiguió meterse dentro y tocar el claxon. «Son animales salvajes, nos contaba, sabía del peligro, pero no podía dejarlas morir», enfatizaba.

«Este programa 300 es nuestro sincero homenaje a todas esas personas, en su mayoría mujeres, voluntarias, rescatadoras, adoptantes que día a día, noche a noche a veces en batín alimentan o recogen víctimas del abandono», apuntan al unísono.

Sin mirar hacia otro lado, actúan poniendo sus propios medios al servicio de los que no tiene voz. Este sábado Make del refugio Help Dog Valencia y Rosa Redondo de Hogar Felino, contarán sus intrépidas experiencias.

También visitarán el programa el veterinario Bruno Jaime del hospital veterinario Benipeixcar e intervendrán Vicente Jornet gerente de Maskokotas y Martín José Molina, vocal de la junta de gobierno del ilustre colegio oficial de veterinarios de Valencia, con motivo del día mundial del veterinario. Ya saben la cita es el próximo sábado, día 28 de abril, a las 10 de la mañana, en La 97.7 Radio Levante.