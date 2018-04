Ofrecen 1.000€ a quien encuentre a la pequeña Pepa

El pasado 13 de marzo los dueños de Pepa, una perrita yorkshire la dejaron salir a jugar al jardín como de costumbre. Cuando volvieron a por ella para darle de cenar, no la encontraron. Por su tamaño, dudan que la perra pudiese escapar de la parcela que tienen en casa. Desesperados por encontrar a su "princesa", han lanzado una campaña de búsqueda que incluye carteles por las calles, publicaciones en redes y una recompensa de 1.000€ para quien encuentre a su mascota. El teléfono de contacto para las personas que tengan información sobre el paradero de la perra es el 637631989.

La familia de Pepa recuerda que la perra tiene un peso aproximado de dos kilos y, como mantienen que la perra ha sido robada, que esta perrita no sirve para criar. La perra lleva el correspondiente chip identificador y, además, su desaparición está denunciada. Dada la importancia sentimental que tiene Pepa para estos vecinos de Torrent, ofrecen una recompensa económica a la persona que ofrezca información o encuentre a su mascota desaparecida. Puedes leer la carta que los dueños han escrito a su perra en Facebook después del vídeo.

Carta a mi pequeña Pepa desaparecida.



"Pepa, te escribo este texto que sé que no vas a leer porque tú no lees palabras, tú lees corazones, almas,€Quiero agradecerte tantas cosas que no sé por dónde comenzar, quizás desde el principio. Te conocí con apenas dos meses tú y 50 años yo. Eres una de las cosas que se agradecen el triple, sí el triple: se agradece una vez lo pedido, el doble lo no pedido y el triple lo no pedido e inesperado. Allí estábamos los dos, cara a cara, tú con tu trocito de lengüita fuera (como casi siempre) y mirándome en brazos de mi chica (luego hablaremos de ella) y yo atónito, sin reaccionar, en frente tuya, nuestras destinos encontrados, mi mente casi en blanco. Así llegaste a mí, de las manos y el corazón del amor de mi vida, tu mami. Mientras tanto tu hermana-mami allí estaba enamorándose de ti, si la Gali, esa que tanto te ama.

Pepa, ¡cuanto me has enseñado!. Me has enseñado, día a día, lo que es un amor sin reproches, sin condiciones, gratuito. Siempre esperándome, siempre contenta al verme, siempre a mi lado. Me has enseñado que el amor va mucho más allá de las palabras, del sexo, del género, de las especies, de las razas y del tipo de vida que lleves. Jamás he visto a una perra dar tantísimos besos a las gatas. Jamás he visto a una perra amar de esa manera, de tu manera, a los humanos. ¡Que forma de besar y mover la cola, por los dioses!

Cada vez que iba al baño, allí estabas tú. Si iba a la habitación, allí estabas tú. Si me duchaba, allí estabas tú en el felpudito, cuidándome y protegiéndome con tus dos kilos doscientos gramos. Mi campeona€ Las pocas noches que no hemos dormido juntos desde que nos conocimos, no había terminado de despertarme y ya venias corriendo a mi lado. Pepa, cuán inocente eres, que buena. Te conformas con tu comida, agua y dos o tres paseos. Si acaso, alguna vez una chuche y sé que tú darías tu vida por la mía, porque sí, porque me amas.

Me acuerdo de pequeñita cuando paseábamos por el pueblo de las mamis, con la mami y con tu hermana Cleo: una yorki, una chihuahua y unos humanos, ¡la mejor combinación del mundo!. Te cansabas antes de la mitad del paseo y te tenía que llevar en brazos, un paso mío eran como 12 tuyos. Vaya frenadas que pegabas cuando te interesabas por algún olor. Nuestro amigo, que también paseaba con nosotros y con su chica, me decía: "Ten cuidado Jose, que en una frenada de éstas te arranca el brazo". Todo el que te conoce te quiere, porque eres un ser que ama y eso se nota.

Desapareciste el 13 de marzo, de nuestra casa. Cuando llegué toque el claxon dos veces, como siempre. Espere unos 30 segundos, como siempre. Abrí las puertas con el mando, pasé el coche, cerré las puertas con el mando, paré el coche, como siempre. Cogí mi cartera y me bajé, cerré el coche y fui a casa para abrir la puerta, como siempre. Y allí, como siempre, estabáis tú y tu hermana Cleo, las dos contentas saltando de alegría, porque papi había vuelto otra vez a casa. Os dejé salir a las dos, como siempre, para hacer vuestras cosillas por la parcela. Fui a ver a mami, que ese día se encontraba pachucha y se había acostado. Eran las 20:15, acababa de esconderse el Sol, ese día llegue más tarde de lo habitual. Mami me dijo que no habíais cenado todavía, (mis tragonas cenan a las 19:00). ¡Con lo que te gusta cenar, mi amor!. Así que fui a llamaros para poneros vuestra cena y enseguida vino Cleo pero tú no acudiste. Me extrañó, porque pasaba casi hora y media de tu hora, y tú, que tres cuartos de hora antes de las siete, si estoy en casa, ya me estas recordando, tocándome con la patita, que quieres cenar€ así que salí inmediatamente a llamarte. Como no venias encendí el foco, cogí la linterna y empecé a llamarte y buscarte por toda la parcela y no estabas. Ante mi llamada reiterada y desesperada acudió mami. "¿Qué pasa?". "Pepa no está". Mami y Cleo salieron a buscarte inmediatamente a la calle, yo no, yo me quede llamándote y buscándote por la parcela porque sé que de la parcela tu sola no puedes salir. Pensaba que te había pasado algo y no podías ni ladrar, pero no, no estabas. Hablamos con vecinos y nadie dijo que te viera. Hemos puesto carteles, anuncios en las redes sociales, denuncia en la policía, en una app, en la web de veterinarios y propietarios, y€ seguimos buscándote, princesa.

Tengo que darte las gracias. Por ti he aprendido que hay muchísima gente buena y desinteresada, que hay muchísimas personas que aman, más, mucha más de las que yo creía. Me has enseñado lo mucho que nos necesitamos unos a otros, gracias a ti lo estoy aprendiendo, yo creía que ya lo sabía pero nos necesitamos mucho más de lo que pensaba. Gracias Pepa me has enseñado que te amo más de lo que creía. Cuánto te debo Pepa, mi inocente y querida pequeña. El papi, las mamis y decenas de miles de buenas personas no vamos a dejar de buscarte. Y que sepas la de personas buenas que hay, te diré que en twiter, con un anuncio tuyo, van más de quince mil retuits, en face en total más de 5000 veces compartidos los distintos anuncios. Personas que sin conocerme me llaman para darme ánimos y consejos. Gracias Pepa por todo lo que me estás dando.

Decirte que los cuerpos y fuerza de seguridad del estado, y la administración no van a poder hacer nada más para buscarte, están saturados con muchas tareas, pero no te preocupes princesa, las miles de personas que aman van a ayudar al papi y a las mamis a encontrarte. Mientras tanto cuídate, y cena que ya son las siete."