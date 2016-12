Cómo hacer tres mascarillas caseras para hidratar el pelo

Nuestro cabello se enfrenta a un amplio abanico de situaciones y malos hábitos que pueden dejarlo herido de gravedad. Los tintes, un excesivo uso del secador y de las planchas, el cloro, el salitre del mar y un largo etcéteraco comprenden esta extensa lista. Además, lavarse el pelo todos los días y no cortarse las puntas rotas con frecuencia también afecta a su salud.

Si notas que tu cabello ya no brilla como antes, que no está suave y sedoso, no te preocupes, te mostramos cómo elaborar varias mascarillas caseras para que lo hidrates en apenas unos instantes.



Mascarilla de plátano, miel y almendras

Se trata de una mascarilla para cabellos secos y grasos o mixtos muy fácil de elaborar. Para hacerla, mezcla en un bol medio plátano maduro, dos cucharadas de miel y un par de gotas de aceite de almendras. Aplícala sobre el cabello, ponte un gorro de ducha y déjala actuar durante 20 minutos. A continuación enjuaga con abundante agua para eliminar todos los restos.

El plátano es una fruta rica en vitaminas y minerales por lo que su utilización fortalece y evita la caída del pelo. La miel, por su parte, aportará brillo a la melena.

Mascarilla de aguacate y miel

Esta combinación es perfecta para cabellos maltratados por las planchas o el secador. ¿Quieres probarla? Pues mezcla un aguacate con una cucharada de miel. Colócalo sobre el cabello y déjalo actuar 20 minutos. Después aclárate el pelo. Puedes repetir esta acción cada tres días.

Las propiedades del aguacate nos ayudaran a conseguir un cabello suave y brillante. La miel, además de aportar brillo, funciona como antibacteriano natural.



Mascarilla de aceite de oliva y huevo

Con esta mascarilla aumentaras la fuerza y flexibilidad de tu cabello. Necesitarás tres cucharadas de aceite de oliva y dos yemas de huevos. Aplica la mezcla sobre el cabello húmedo desde la raíz hasta las puntas. Déjala actuar 20 minutos y luego aclara con agua fría.

El aceite de oliva es rico en ácidos grasos y minerales esenciales para las células del cabello, por lo que se trata de un producto con propiedades regeneradoras e hidratantes.