'Beauty Boys', los chicos de moda expertos en maquillaje

Manny Gutiérrez y Gabriel Zamora encabezan la tendencia de los "Beauty Boys", un grupo de chicos expertos en maquillaje que han revolucionado las redes sociales y parecen la respuesta a las grandes marcas de cosméticos que quieren capturar el incipiente mercado masculino, sin perder a las mujeres.



Aunque las empresas de productos de belleza y aseo personal llevaban años registrando un alza en el consumo de productos para hombres, estas se habían concentrado principalmente en versiones más sofisticadas de los tradicionales.



"Más gels para el cabello, humectantes para después de la afeitada, una mayor variedad de aftershaves: era la época en la que todos hablaban del hombre metrosexual", aclaró a Efe el maquillador Gustavo Hernández, quien trabaja en el mostrador de una lujosa marca de cosméticos en una tienda de Boca Raton, Florida (EE.UU.).



Fue en octubre de 2016, cuando la casa de cosméticos "Covergirl" dio un paso más allá al anunciar a su primer "Coverboy" (Chico de portada).



En una ceremonia presidida por la cantante estadounidense Katy Perry, una de las celebridades que promociona la marca, la empresa presentó a James Charles, un estudiante de secundaria de 17 años, que en ese momento tenía más de medio millón de seguidores en Instagram.



La iniciativa luego fue seguida por Maybelline, su rival en las ventas de cosméticos en farmacias, supermercados y grandes tiendas de descuentos.



El elegido en esa oportunidad fue Manny Gutiérrez, quien tiene más de tres millones de seguidores en Instagram y casi dos millones en su canal en YouTube.





These filters though.... girl I don't look like this! Who is this?! There should be a warning label on these filters saying objects in filter do not look like they appear ?? gahdamn. Una foto publicada por ??Manny Gutierrez (@mannymua733) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 7:21 PST

Ahora, tanto Gutiérrez, quien es conocido en las redes sociales como Manny Mua, como James Charles, están promoviendo máscaras para pestañas.Sin embargo, la firma MAC fue un poco más lejos y reveló que en abril presentará un lápiz de labios creado en colaboración con el joven Gabriel Zamora, quien tiene un canal en YouTube con tutoriales de maquillaje para hombres en inglés y en español., dijo Zamora, quien reconoció que una de las cosas que más le hizo decidirse a aceptar la oferta de MAC fue la colección que sacó este año inspirada en la cantante Selena.Gutiérrez ya se había asociado con la firma Ofra Cosmetics, con la que lanzó su propia paleta de sombras y un juego de labiales bajo el nombre de Manny Mau."Hasta hace un par de años no era normal ver a hombres maquillados. Las cosas no son tan abiertas como lo son ahora", manifestó Gutiérrez en una entrevista con la edición estadounidense de la revista Marie Claire.aclamó.La mayoría de las personas asocia el fenómeno de los "Beauty Boys" con los travestis y hombres transgénero, pero Gutiérrez asegura que ese no es su caso ni el de la mayoría de los "influencers" masculinos en el mundo de la belleza en las redes sociales.. Es darse a sí mismo libertad para crear", explicó."Las marcas llevan rato convenciendo a los hombres de que está bien usar cosméticos para verse más atractivos", indicó Hernández."Clinique y Tom Ford son algunas de las empresas que están sacando líneas para hombres para cubrir ojeras, bronzers y gels para los ojos. Así se empieza.agregó.En opinión de Gutiérrez fueron las redes sociales las que les han dado la libertad a los chicos -como él- para expresarse libremente a través del maquillaje ya que muchos de ellos se dejaron ver completamente maquillados por primera vez en Instagram o YouTube."Yo tenía bloqueados al principio a mis familiares y conocidos", contó Gutiérrez, quien en el día de hoy incluso tiene a su padre trabajando con él.es hacer normal la idea de que los hombres se pueden maquillar", señaló Zamora.