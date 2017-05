Trucos para autobroncearte con éxito

Las cremas y esprays autobronceantes pueden ser la solución perfecta para quienes no quieren o no pueden tomar sol en verano o quienes no soportan verse pálidos en invierno. Sin embargo, si no se colocan bien, pueden generar manchas en la piel. Esto se debe a las escamas de piel vieja que se acumulan en la superficie. Por eso, para un buen bronceado, se recomienda hacerse un peeling entre cinco y siete horas antes de usar el autobronceante.

Si se va a depilar con cera o con maquinilla, esto también debería suceder entre cinco y siete horas antes de la aplicación de la crema, así se le da tiempo a la piel de reponerse.

Antes de colocar el autobronceante en superficies secas como codos y rodillas, se recomienda aplicar una crema humectante en esas zonas.