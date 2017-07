El pantalón ´cropped´ preferido entre reinas y primeras damas

El pantalón 'cropped' se ha vuelto todo un 'must' esta temporada veraniega. Muchas famosas lo lucen con mucho estilo para acudir a fiestas y eventos, y son perfectos tanto para el día como para la noche además se pueden combinar de diferentes formas para aportar al look estilos diferentes.

Entre la realeza muchas reinas y primeras damas también apuestan por estos pantalón que aportan mucho estilo al look además de ser súper cómodos y 'fresh', perfectos para el verano.

En más de una ocasión hemos podido ver a Melania Trump, la Reina Letizia o a Rania de Jordania lucir en eventos los pantalones 'cropped'. Y es que son perfectos para cualquier tipo de evento y quedan fenomenal con unos stillettos.



La Reina Letizia, impresionante con un total look de lo más 'pinky'

La Reina Letizia nos sorprendió hace unas semanas con un look de lo más 'fresh' y 'pinky' luciendo un conjunto completo de Zara. Se trataba de una blusa en rosa pastel con vuelo en la manga y un pantalón 'cropped' del mismo color. Un look 'low cost' que le sentaba a las mil maravillas. La Reina combinó este look con unos elegantes stillettos con estampado de serpiente y unos elegantes pendientes que lucía con la melena al viento.

La Reina Letizia luce un look de lo más 'fresh' y 'pinky'. Fuente: EFE

Melania Trump luce un pantalón muy similar al de Letizia

Melania Trump es una de las primeras damas que más apuesta por el pantalón 'cropped'. Sobre todo cuando se trata de viajar, Melania prefiere vestir un pantalón 'cropped', cómodos para largos desplazamientos.

Así la vimos aparecer con un pantalón 'cropped' muy parecido al que lució la Reina Letizia a su vuelta a la Casa Blanca en helicóptero y paseando por el jardín. La primera dama de Estados Unidos lo combinó con un jersey de punto de color verde agua y unos tacones a juego.

Pero no ha sido esa la única ocasión en la que la primera dama ha lucido unos pantalones 'cropped' de ante que combinó con unos stillettos de estampado de cebra divinos.

Melania Trump nos tiene acostumbrados a elegantes pantalones 'cropped' de diferentes colores y estilos. Fuente: EFE

Rania de Jordania también apuesta por los pantalones 'cropped'

Otra de las 'royals' que apuesta por este pantalón es Rania de Jordania, en color blanco que combinó con una blusa azul. Un look de lo más elegante y sobre todo fresco para aguantas las altas temperaturas veraniegas.