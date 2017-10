Tres looks de otoño para copiar ahora mismo

¿Ya has fichado las tendencias de este otoño? Las blogueras de moda más conocidas de nuestro país ya se han hecho con ellas. Las botas altas, los jerséis 'XXL' o la rompa con estampados de cuadros son algunas de las prendas que no pueden faltar en tu armario esta temporada.



Pero, no basta con conocer cuáles son las tendencias que arrasarán esta temporada, tenemos que saber adaptarlas a nuestro estilo diario. Una de las claves para incorporar estas prendas a nuestros looks es fijarnos en las últimas imágenes de Instagram de nuestras 'influencers' favoritas.



Te traemos tres estilismos de otoño que puedes copiar tú misma. El primer look es ideal para ir a la oficina, el segundo estilismo es más arreglada e ideal para una cena especial y, por último, descubre una combinación más fresquita para aquellos días soleados que aún nos quedan por delante.

1. Vaqueros y jersey 'XXL' de Sara Carbonero

A esta casa nunca llega entera de la barra de pan... #vicioconfesable #domingo #megustamibarrio #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 4:02 PDT

2. Estilismo para ocasiones especiales de Paula Ordovás

Today wearing @inesmartinalcalde x @giambattistavalliparis show ?? (Thanks @iamboscotam for the photo!) #pfw #MacBackstage Una publicación compartida de Paula Ordovás (@mypeeptoes) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 2:09 PDT

3. Falda mini de Trendy Taste

Let's go neutrals ??? Espero que el buen tiempo aún dure mucho, quiero vivir la vida sin medias!!! Quien más las odia??? ???? Una publicación compartida de Natalia Cabezas (@trendy_taste) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 10:16 PDT

La presentadora arrasa con sus looks en su cuenta oficial dees el ejemplo perfecto de como brillar con tus. En esta ocasión, luce unos, que volvieron a convertirse en tendencia la pasada temporada, y un bonitoEste tipo de jerséis sony, además, favorecen a cualquiera. Los puedes encontrar en todas las. Lisos, bordados o con bonitos estampados; los hay de todos los estilos, formas y colores.En esta época del año es más complicado que nunca. No sabes si pasarás, pero quieres iry a la última.nos ha encandilado con este impresionante estilismo:Lasson un acierto seguro este otoño. Además, este cómodo y estiloso calzado es perfecto para poder lucir faldas y vestidos sin pasar frío en esta época del año.¿Este verano te has hecho con un? Si no lo has hecho, aún estas a tiempo. Este otoño-invierno también va a ser tendencia. Vuelven en su forma más abrigada, en un único color o varios, y con diferentes tejidos.nos enseña un estilismo más fresquito para aquellos días en los que aún haga calor. Puedes combinar una de estas minifaldas con unas botas o con unas playeras. Así, podrás jugar con tu look y conseguir un estilo más o menos elegante según la ocasión.Puedes combinar tucon una camiseta básica, una blusa con algún estampado especial o con un jersey como haceen esta imagen de Instagram. Además, losserán tus mejores aliados para conseguir que un look sencillo como este brille con fuerza.