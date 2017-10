Los mejores looks de la semana en Instagram

El otoño ya ha llegado y, por ello, los looks se van adaptando a esta época del año. Repasando los perfiles de algunas de las ´it girl´ más destacadas esta semana, hemos encontrado un punto en común en todas ellas. Se trata del cuero. Parece que este material va a marcar tendencia, ya que son muchas las instagramers que posan con prendas de este material.



El cuero lo encontramos en muchos looks ya sea en vestidos, pantalones, cazadoras e, incluso, en los complementos como bolsos y sombreros.



Nina Urgell ha optado por una original minifalda de cuero negro. La joven combina esta prenda con un favorecedor jersey rojo de punto. El look lo completa un cinturón negro, que realza la figura de Nina.





, por su parte, se muestra de lo más felina esta semana en su perfil de Instagram. Gracias a un viaje a Roma, hemos podido ver a esta influyente instagramer con unos impresionantes pantalones de cuero brillante.recurre también a las minifaldas para incluir el cuero en su estilismo. Con una falda de cuero negro por encima de la rodilla, en la que destacan sus grandes botones, Valdés acierto con su estilismo otoñal de esta semana.luce una original cazadora de cuero negro para completar su look de esta semana. Esta prenda combina a la perfección con el bolso que ha elegido este icono de la moda en Instagram.también ha optado por una chaqueta de cuero negra. Con un look muy casual y perfectamente adaptable al día a día de cualquier joven, Padros opta por la comodidad.