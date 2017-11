Black Friday 2017: Las 10 prendas que se agotarán este viernes

El Black Friday es la oportunidad perfecta para comprar todos los 'outfits' de Navidad por menos dinero. Si tienes pensado comprar el próximo viernes seguro que ya has entrado en las webs de las principales marcas de moda e incluso te has descargado sus aplicaciones móviles para cazar el chollo antes de que se agote.



Las tiendas on line empiezan el viernes negro a las 00:00 y muchos de sus productos se agotarán en cuestión de minutos. Las mejores ofertas del Black Friday van más allá de la ropa, pero si lo que buscas es el estilismo perfecto para este invierno no puedes dejar pasar estos imprescindibles.



Botas calcetín

Es el modelo que triunfa esta temporada. La modelo internacional Gigi Hadid es una de las seguidoras de esta moda. En Zara, el modelo de caña alta (i) por 59,95 euros y el de caña corta (d) por 29.95.



La reina Letizia lució un vestido floral de Zara de corte midi y cuello redondo durante una recepción en Zarzuela, demostrando que los vestidos florales con vuelo son otro imprescindible de esta temporada. En, vestido largo de estampado floral por 39.95 euros.La influencer española más conocida colaboró con Desigual en una selección de sus prendas. El vestido negro de encaje con mangas acampanadas e inspiración floral, siguiendo la línea del anterior, es otra de las prendas que más se venderá este Black Friday . En, vestido Vermond por 99.95 euros.Los abrigos son un básico durante la temporada de invierno. Este año los cortes son distintos y aptos para todos los gustos. Desde los clásicos de lana, pasando por los 'oversized' o los de pelo. En este caso, abrigo de pelo piel depor 299.99 euros. Puedes ver el resto de imprescindibles en la galería de fotos.