Cómo vestir en la cena de empresa de Navidad

La Navidad ya está aquí y las comidas y cenas de empresa también. Se trata de uno de los eventos más temidos del año, dónde cualquier fallo o salida de tono puede pasarnos factura por lo que es importante cuidar cada detalle para disfrutar de forma relajada de esta fiesta.

Los expertos recomiendan no beber demasiado para no meter la pata y acudir vestido de una forma discreta, sin llamar mucho la atención para no convertirse en el centro de todas las miradas.



Consejos para ellos

En la mayoría de los casos no es necesario acudir de traje o esmoquin a este tipo de eventos pero tampoco es muy apropiado ir muy de ´sport´. El vaquero y las zapatillas deportivas no son una buena idea. Pero entonces, ¿qué me pongo para la cena de empresa?

Cómo ir vestido a la cena de empresa de Navidad

Los pantalones chinos en tonos camel, grises, azules marinos o negros son una buena apuesta. Si en tu ciudad hace mucho frio también puedes recurrir a los pantalones de pana o a los típicos cinco bolsillos siempre en tonos neutros. Las camisas blancas, de rayas o de cuadros son una buena apuesta en estas ocasiones. Completa el look con una americana o una chaqueta tipo navy y un botín ´safari´ para acertar.



Consejos para ellas



Apuesta por la sobriedad. El clásico ´little black dress´ es una de las mejores opciones, siempre que no sea ni muy corto ni con demasiado escote.

Ideas para vestir en la cena de empresa de Navidad

También puedes recurrir a pantalones tipo sastre y combinarlos con camisas o jerseys en tonos lisos. Los complementos serán tus grandes aliados para conseguir un look más vestido y arreglado.

Los bolsos tipo joya, los collares ´maxi´ de piedras o las estolas de pelo te darán el toque que buscas para ir perfecta a la cena de Navidad de empresa.