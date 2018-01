Los peinados que serán tendencia en 2018

Con el nuevo año son muchos los cambios que muchas personas adoptan. Una vida más saludable, nuevos hobbies, propósitos, planes, etc. Los cortes de pelo y los cambios de estilismo también ocupan un lugar destacado. Por eso, son muchos los que acuden a la peluquería en busca de ese ansiado cambio de look.



De cara a 2018 ya hay una serie de peinados que van a marcar tendencia. En función del estilo que busques, podrás optar por melenas largas o arriesgarte luciendo pelo corto.



Melena bob

Corte de pelo bob. Foto: Getty Images

Flequillo en cortina

Flequillo en cortina. Foto: Getty Images

Pixie

Corte de pelo pixie. Foto: Getty Images

Este estilo devuelve a ser tendencia en 2018. Se trata de uno de los. Es un corte de pelo que encaja a la perfección con una media melena por los hombros o por aquellas cabelleras que lucen más largas.Permite recoger el cabello y ofrece soltura y aire a la melena gracias al movimiento que otorga en las puntas.Entre lases el corte más de moda y lo podemos ver en celebrities comoEste corte de pelo recuerda a los estilismos de los años 70. Consiste en. Es un look que favorece mucho a aquellas personas con el rostro ovalado.Es ideal para lucirlo tanto con melenas cortas como largas. Además, luce perfecto tanto con el pelo rizado como con el pelo liso.La top modelhace tiempo que luce este corte de pelo.Aquellas que quieren empezar 2018 pisando fuerte y con un cambio de look que no deje indiferente a nadie recurrirán al. Se trata de un corte de pelo corto que ofrece frescura al rostro. Olvídate de tu melena y di sí al pelo pixie. Las más arriesgadas lo tienen claro y tiran de tijerazos para lucir este peinado tan puntero.La actriz españolaya se unió a este corte de pelo hace unos meses y luce espectacular con su estilo pixie.