Penélope Cruz, de Donatella Versace, en los Goya 2018

Penélope Cruz ha acudido a la 32 ceremonia de los Premios Goya vestida de Atelier Versace y sellando así su buena relación con Donatella Versace, después de que se especulara con un posible enfado de la firma por la serie sobre el asesinato de Giani Versace, en la que la actriz interpreta a la hermana del modisto.



Cruz, nominada a Mejor Actriz Protagonista en los Goya por su papel en 'Loving Pablo', de Fernando León de Aranoa, vestía un modelo blanco de la firma italiana que destacaba frente al negro elegido esta noche por muchas de las actrices y cineastas.



La intérprete ha sido además una de las primeras que ha portado el abanico rojo con el lema #MÁS MUJERES, que también han utilizado en la alfombra roja las cineastas Isabel Coixet y Carla Simón. La cuenta oficial de Instagram de la intérprete ya había colgado el pasado 13 de enero una foto con un ramo en el que se podía leer: "Penélope, pienso en ti desde el máximo respeto y amor. Te quiere, Donatella".





A lo que ella añade: "Gracias mi querida Donatella por estas maravillosas flores y tu cariño. Significan mucho para mí". La segunda temporada de 'American Crime Story' lleva por nombre 'The Assassination of Gianni Versace' y se estrenó en Estados Unidos el pasado 17 de enero.Se centra en el asesinato del diseñador Gianni Versace a manos de Andrew Cunanan, usando el libro decomo fuente principal. La familia del diseñador manifestó que no había autorizado ni participado en la producción y que debe considerarse como una historia de ficción.