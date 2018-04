La tendencia que une a Paula Echevarría y a la Reina Letizia

Nadie pone en duda que Paula Echevarría es una de las ´it girl´ del momento. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, cada prenda que se pone se agota en las tiendas, pocas veces falla con su look.



Esta vez no ha sido ella la pionera en arriesgar con una de las tendencias de esta temporada, la pedrería. La Reina Letizia lució la semana pasada un espectacular vestido en la cena de gala en honor al Presidente de Portugal. Un vestido azul marino cubierto de pedrería incrustada con unas pequeñas aberturas en los brazos fueron el look perfecto para una cena de esas características. Una tiara de Cartier fue el complemento ideal para el espectacular diseño de Ana Locking.



Una semana después, hemos podido ver a Paula Echevarría luciendo un vestido que bien podría ser el de una princesa. Un diseño de Temperley London negro, de manga corta y falda de tul con un espectacular escote simulado en V, cubierto por una transparencia adornada con pedrería hasta que comienza la falda. La espalda luce en el mismo estilo, dejando ver su cuidad melena suelta con unas pequeñas ondas y un discreto recogido para dejar el rostro más despejado.





Este deslumbrante vestido no necesita más complementos que dos pequeños anillos y un maquillaje muy suave, para no robarle protagonismo. No hay que olvidar que esta joya de la alta costura ronda los 2.800 euros.Tantola pedrería. En camisetas, vestidos, jerséis e incluso pantalones, se han convertido en todo un acierto que pensábamos que no se podía lucir de otro modo que en joyas.