El insólito método japonés para lograr un vientre plano

El calor se acerca y dentro de poco estaremos luciendo palmito de nuevo en la playa. Si este año te has propuesto mejorar tu forma física pero todavía no te has puesto en modo 'operación bikini', recuerda que las dietas rápidas nunca son una buena solución y que lo mejor es incorporar pequeños hábitos en tu día a día.

Uno de los puntos débiles tanto de hombres como de mujeres suele ser la tripa. Son muchos los que en esta época del año se matan en el gimnasio para conseguir un vientre más plano. Pero, ¿qué pensarías si te dijéramos que para perder esos kilos de más sólo necesitas respirar profundo?

El actor japonés Miki Ryosuke es el inventor de esta técnica insólita para conseguir un vientre plano en cuatro pasos y dedicándole sólo unos minutos al día. El nipón, convertido ahora en estrella de Youtube gracias a sus consejos, asegura haber adelgazado 13 kilos en sólo 50 días gracias a esta técnica.

Ryosuke creó esta forma de adelgazar por accidente. El actor estaba practicando técnicas de relajación para aliviar sus dolores de espalda cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo peso demasiado rápido. Al ver el potencial de su técnica, comenzó a enseñarla a través de vídeos en las redes.

- Sitúate de pie, adelantando una de tus piernas y colocando la otra algo más retrasada con respecto al cuerpo.

- Contrae los glúteos y carga tu peso sobre la pierna más atrasada.

- Realiza una inspiración durante tres segundos y levanta a la vez tus brazos por encima de la cabeza.

- Expira con fuerza durante siete segundos mientras tensas todos los músculos del cuerpo que puedas. Parece sencillo pero la mayor parte del aire se expulsa en el primer par de segundos, por lo que en los siguientes cinco los músculos abdominales se contraerán.

- Hace ya más de diez años que la Universidad de Hampton concluyó en un estudio que el yoga, combinado con ejercicios de respiración profunda, ayuda a perder peso rápidamente. Y aunque muchos dudan de la efectividad de la técnica de Miki Ryosuke, lo cierto es que a sus sesenta años presume de tener un cuerpo envidiable.