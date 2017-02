Un estudio de la Univesitat de València advierte de que los niños están expuestos el doble al mercurio en la comida

Un estudio de la Universitat de València ha concluido que la exposición dietética de los menores a metales pesados es aproximadamente el doble que la de los adultos, entre cuyas conclusiones se alerta de que superan la cantidad semanal tolerable al mercurio.

En una investigación realizada también por la Fundación Fisabio y la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat, la investigación ha analizado la exposición dietética de la población de la Comunitat Valenciana a metales pesados, a partir de los datos de consumo de alimentos y la concentración de contaminantes durante 2010 y 2011.

Según informa la Universitat de València, en el sondeo se ha encuestado a 1.476 personas, entre las cuales 195 tenían entre 6 y 15 años.

Los resultados del estudio desvelan que el 8 % de la población adulta y el 12 % de los niños podrían superar la cantidad semanal tolerable de metilmercurio y sitúan los cereales como "la principal fuente de exposición de la población general a plomo, cadmio y arsénico inorgánico, principalmente por su alto consumo".

En la investigación llevada a cabo, 8.100 muestras de comida de 81 alimentos diferentes fueron analizadas atendiendo a dos criterios: los alimentos más consumidos en términos de cantidad; y aquellos alimentos que contribuyen en mayor medida a la exposición a los metales de interés (pez espada o atún en el caso del metilmercurio o mercurio tóxico).

De cada alimento se recogieron 100 muestras en mercados locales y cadenas alimentarias de once ciudades de la Comunitat, ubicadas en áreas rurales y urbanas.

La catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universitat de València Guillermina Font ha señalado que "la finalidad de este estudio es evaluar los posibles riesgos derivados de las exposiciones dietéticas a metales", cuyos resultados "no presentan un riesgo inaceptable para los consumidores".

"La población valenciana no está expuesta a un exceso de metales, lo que no significa que no haya que tenerlo en cuenta y seguir la vigilancia", ha señalado Font, pese a que el estudio ha concluido que "España está por encima del promedio de exposición de los países europeos en cuanto a ingesta de metilmercurio".

El artículo que recoge los resultados de la investigación, "Dietary exposure to trace elements and health risk assessment in the region of Valencia, Spain: a total diet study", ha sido recientemente publicado en la revista Food Additives and Contaminants.

Según el subdirector general de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública, Vicent Yusà, "reducir la exposición de la población requiere de distintos tipos de medida", como controles por parte de la Administración o el refuerzo de controles ambientales.