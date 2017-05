Clínica Dual realiza una depilación láser eficaz

Una Depilación Láser eficaz requiere aparatos láser de grado médico, cuya potencia exige la supervisión por un Doctor Licenciado en Medicina y su instalación en un Centro de Medicina Estética autorizado. Tratamos este tema con la Doctora Cristina Meliá, de la Clínica de Cirugía y Tratamientos de Estética de Valencia, Clínica Dual, así como las diferentes técnicas de depilación láser disponibles.

¿En qué consiste el tratamiento de depilación láser?

El tratamiento consiste en aplicar el rayo láser sobre los pelos del vello, de forma que su potente luz sea absorbida por el pigmento que le da color, llamado melanina. Esta se calentará de forma brusca, transmitiendo su calor a la raiz del pelo y destruyéndola. Así, éste no podrá volver a crecer.

La energía del láser será mejor absorbida por el pelo cuanto más contraste haya entre éste y la piel circundante, es decir, cuanto más oscuro sea el vello (más melanina) y más clara sea la piel. Cuando tratamos con pelos pelirrojos, rubios, grises o blancos, con poca melanina, nos encontramos con que la piel alrededor del mismo, que también contiene pigmento, tiende a absorber parte de la luz del láser. Para esos tipos de cabello y de piel se han de emplear aparatos láser de otras características, cuya luz no tiene tanta afinidad con la melanina.

¿Por qué no basta con una sóla sesión para eliminar el vello?

La razón es que los pelos del vello pasan por fases en las que son más susceptibles de ser eliminados por el láser y fases en las que no, y no lo hacen todos al compás sino que cada uno por su lado. Algunos pueden encontrarse en estado de crecimiento y otros en estado de reposo, y el láser es más eficaz cuando el pelo está en fase de crecimiento. Es por eso que, a los pocos días tras una sesión, el paciente ve cómo algunos pelos se desprenden y otros no.

Haciendo varias sesiones espaciadas en el tiempo sobre una misma zona nos aseguramos de que todos los pelos reciban tratamiento en su fase de crecimiento.

¿Cuál es el mejor láser para depilación?

Tal como expliqué anteriormente, cada combinación de color y grosor de pelo, color de piel y otros factores precisa de un tipo de aparato láser específico. Si quisiéramos generalizar, teniendo en cuenta que la mayoría de la población española pertenece al tipo mediterráneo de cabello oscuro y piel clara, podríamos decir que el Láser Alejandrita es la mejor tecnología de depilación láser disponible. Es un láser que se absorbe muy bien por la melanina, no importa que sea escasa, y podemos aplicarlo a pelos de cualquier grosor. Dada su eficiencia podemos realizar el tratamiento con menos sesiones que con otros aparatos, lo que hace al Láser Alejandrita más económico al considerar el coste de un tratamiento de depilación al completo.

¿Y cuando hay que tratar otros tipos de cabello y piel?

En esos casos necesitamos láseres que no sean tan fácilmente absorbibles por la melanina, a fin de no dañar la piel alrededor del pelo. En casos en los que la piel es más oscura o ha sido bronceada se emplearía el Láser de Diodo: éste es poco efectivo sobre pelos finos o medianos, por lo que se utiliza para eliminar vello grueso y oscuro sobre todo si es profundo, ya que este láser penetra más la piel. Hay una variante del Diodo llamado SHR que está especialmente pensado para fototipos de piel altos como en el caso de la raza negra o mulata. Cuando la piel es todavía más oscura o bronceada, con el pelo grueso, oscuro y de raiz más profunda, se recurre al Láser de Neodimio-YAG: su absorción por la melanina es aún menor, lo que permite, por así decirlo, aplicar más intensidad sin peligro para la piel.

¿Es la Depilación Láser un tratamiento seguro?

Sí, siempre que el personal del centro de depilación láser que lo realice esté formado y preparado, y que se cumpla el seguimiento estricto de las normas. Lo aconsejable es realizar estos tratamientos en Centros de Medicina Estética oficialmente registrados, por una razón muy simple:

Cuando hablamos de aparatología láser hemos de distinguir, en función de su potencia, entre Láseres Estéticos y Médicos. Los Láseres Médicos, como es el caso del Láser Alejandrita, son más potentes y eficaces, necesitando menos sesiones para lograr resultados más permanentes. Estos láseres tienen unos requisitos muy estrictos y sólo se pueden instalar y utilizar en Centros de Medicina Estética debidamente autorizados, siempre bajo la supervisión de un Doctor Licenciado en Medicina.