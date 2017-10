Francisco Ripoll, especialista en Cirugía de la Mama de la unidad

Todos los años son diagnosticadas en España 27.000 mujeres de cáncer de mama, cifra que ha ido incrementándose de manera paulatina desde hace veinte años por los cambios en los hábitos cotidianos y por el aumento de la esperanza de vida. De ellas, de un 12 a un 15% se encuentra en edad reproductiva. Por esta razón, el Servicio de Oncología y el Instituto de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud de Valencia han puesto en marcha un programa gratuito de preservación de la fertilidad para todas aquellas pacientes que se sometan a un tratamiento oncológico en el centro. El programa ha sido promovido por ambos servicios debido a las edades, cada vez más tempranas, en que se manifiestan determinados tipos de cáncer y a las posibilidades de curación y remisión de la enfermedad gracias a los avanzados tratamientos aplicados.

¿Todos los cánceres de mama son operables?

No. La gran mayoría sí, pero en caso de enfermedad metastásica, infiltración costal, axila congelada€ no suele indicarse cirugía, salvo de rescate tras un tratamiento oncológico y una respuesta al mismo.

¿Cuáles son las técnicas más habituales para su abordaje?

En general, en la actualidad, sin olvidarnos de que la finalidad del tratamiento quirúrgico es, principalmente, contribuir al control locorregional de la enfermedad; se da gran importancia al cuidado de la imagen de la mujer y, en ella, la mama es primordial. Por ello, siempre que sea posible se tiende a cirugías conservadoras de la mama, buscando siempre una mínima alteración. En el caso de que se tenga que hacer una mastectomía, existe una estrecha colaboración con cirugía plástica para la restitución de la mama, tanto mediante prótesis, tejidos autólogos, grasa corporal€ y, si es necesaria, la simetrización de la mama contralateral.

¿Cómo han evolucionado estas técnicas?

Desde que los distintos estudios demostraron que en la mayoría de los casos no era necesaria la extirpación total de la mama ni, actualmente en muchos casos, del tejido linfograso axilar, ha habido un cambio de mentalidad de los cirujanos. Ya no somos tan agresivos en el tratamiento. El trabajo en equipos multidisciplinares permite serlo menos s técnicamente, con mejores resultados en cuanto a recaída local y supervivencia.

¿Todas las técnicas necesitan de una cirugía reconstructiva posterior?

No, ni mucho menos. En gran parte de las cirugías conservadoras se obtienen resultados estéticos más que satisfactorios. Solo en aquellos casos que requieren una extirpación total de la mama o que tras tratamientos adyuvantes, como radioterapia, quedan secuelas, es necesaria una cirugía reconstructiva posterior.

La radioterapia ha llegado al quirófano, ¿En qué consiste esta novedosa técnica incorporada recientemente por el Hospital Quirónsalud Valencia?

La radioterapia intraoperatoria para el cáncer de mama es una técnica novedosa que permite la administración de una dosis única de radiación bajo inspección visual directa y palpable del tumor, permitiendo un tratamiento más específico, con mayor homogeneidad de la dosis y faculta una cirugía oncoplástica de inmediato. Las mujeres reciben durante el acto quirúrgico, y en una sesión, el equivalente a varias sesiones de radiación externa que se prolongan durante un tiempo.

Como todo acto terapéutico, tiene sus indicaciones. Para su aplicación es necesaria la colaboración con el resto de departamentos (cirujanos, anestesistas, ginecólogos, patólogos, etc.), que trabajen coordinados en un programa multidisciplinar que permite adaptar el tratamiento según las necesidades de la paciente, lo que entendemos actualmente como tratamiento personalizado del cáncer de mama.

¿Qué le diría a una mujer que debe enfrentarse a una cirugía mamaria?

En primer lugar, que se tranquilice. Hoy en día muchos de ellos se curan. Tenemos terapias en la actualidad altamente eficaces. En segundo lugar, que se ponga en manos adecuadas, principalmente donde existan equipos multidisciplinares para el tratamiento de la enfermedad. Que no pregunte por la calle, sino a los profesionales; ni si quiera consulte con "el doctor Google", ya que hay mucha desinformación y siempre tenemos tendencia a fijarnos en lo peor. Y, por último, algo que siempre digo a mis pacientes: una vez elijan el profesional, confíen en ella o él y pregúntenle sus dudas. Y si no confía, busque otro, porque todo lo pondrá en duda, y no será posible trabajar juntos por su salud.