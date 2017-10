La radioterapia intraoperatoria suprime las sesiones de radioterapia externas de cáncer de mama

Quirónsalud ha incorporado recientemente a sus servicios el tratamiento del cáncer mediante radioterapia intraoperatoria (RIO) en quirófano, que suprime o reduce las sesiones de irradiación externa. Este procedimiento, que se denomina terapia one step, aplicado al cáncer precoz de mama, permite en un solo acto quirúrgico la extirpación del tumor, la irradiación y la reconstrucción oncoplástica de la mama, suprimiendo las sesiones de radioterapia externa. El procedimiento en quirófano de la irradiación dura 30 minutos, lo que evita las 25 ó 30 sesiones de irradiación externa de los tratamientos convencionales.

La RIO es una técnica de alta precisión en la que se administra una fracción única y elevada de radioterapia durante un acto quirúrgico sobre el lecho tumoral, con la ventaja de la visualización directa de la zona a irradiar, evitando la irradiación innecesaria de los tejidos sanos circundantes. Se ha empleado en el tratamiento de diferentes tumores malignos, como el cáncer gástrico, de páncreas, de recto, de pulmón, los ginecológicos, los sarcomas retroperitoneales y de extremidad, generalmente en programas que asocian irradiación externa, para aumentar el control local de la enfermedad. Aunque especial aplicación tiene en el tratamiento y la curación del cáncer de mama, siempre y cuando esté indicado por el especialista.

El principal inconveniente hasta ahora para su desarrollo había sido el desplazamiento del paciente desde el quirófano al búnker de tratamiento, problema que se ha solucionado con el desarrollo de pequeños aceleradores de electrones que se ubican en el mismo quirófano, con lo que se evitan los riesgos del traslado, se acortan los tiempos del procedimiento y se incrementa la calidad de vida de los pacientes.

La RIO con Mobetrón permite el tratamiento de una gran variedad de tumores con la ayuda de un equipo multidisciplinar

El Mobetrón (único en España) es un acelerador de electrones móvil, ubicado en quirófano, cuya tecnología, según señala la doctora Cañón, permite administrar tratamiento a diferentes tejidos, espesores y cavidades volumétricas, es decir, a gran variedad de tumores y localizaciones, no solo a pacientes con cáncer de mama. El tratamiento se lleva a cabo gracias a la colaboración con el resto de departamentos implicados (cirujanos, anestesistas, ginecólogos, patólogos, oncólogos, médicos, etc.) que trabajan coordinados en un programa multidisciplinar.

En el tratamiento de pacientes con cáncer de mama aporta un gran beneficio en calidad de vida, pues acorta o suprime los días de irradiación externa posterior, disminuye los efectos secundarios y, en los casos de one step, permite la reconstrucción mamaria inmediata.

El tratamiento de RIO está integrado en los actuales programas multidisciplinares de tratamiento oncológico, que tienen como objetivo aumentar la tasa de éxito de curación de los pacientes.