España realiza el primer trasplante de corazón de un donante con hepatitis C

España ha realizado ya con éxito los dos primeros trasplantes de corazón procedentes de donantes infectados por el virus de la hepatitis C, una infección que hoy en día es curable gracias a los nuevos antirretrovirales, lo que supone "un cambio de paradigma" en el trasplante cardiaco.

Así lo ha señalado hoy la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, durante su intervención en un acto conmemorativo del 50 aniversario del primer trasplante de corazón realizado con éxito en el mundo.

Hasta ahora, los órganos procedentes de un donante virus C positivo sólo se utilizaban para receptores virus C positivo, pero, según Domínguez-Gil, hay que actualizar esa recomendación y plantear su uso en receptores negativos de órganos torácicos -corazón y pulmón- que se encuentren en una situación crítica, "entre la vida y la muerte".

"Así que si llega un corazón adecuado por tamaño, por grupo sanguíneo, pero tiene una infección -hepatitis C- que ahora mismo se puede tratar con éxito en el receptor, esto ya no supondría un problema", ha afirmado la directora de la ONT, que ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que está preparando un protocolo nacional al respecto.

De hecho, en España se han hecho ya dos trasplantes cardiacos con donantes virus C positivo "con buenos resultados". Uno de ellos tuvo lugar hace poco tiempo, pero el primero ha sido tratado con éxito y curado de la hepatitis C.

También se podría plantear el trasplante de pulmón de donantes virus C positivo, ha explicado. En EEUU -ha explicado Domíngez-Gil- una pandemia de fallecidos por adicción a las drogas se están convirtiendo en donantes de órganos, con lo que ha aparecido un pool de potenciales donantes afectados por hepatitis C.

Según la directora de la ONT, los avances en el tratamiento de la hepatitis C pueden hacer cambiar el paradigma del trasplante cardiaco, ya que muchas infecciones presentes en el donante se pueden asumir en el receptor porque son tratables con éxito y la escasez de órganos "hace que se pueda asumir ese riesgo" informando previamente al receptor.

Así, en el caso de los dos trasplantes realizados en España, se trató al primero en el momento en que se detectó la infección, y ahora se plantea si tratar los nuevos casos en el momento del trasplante, a modo de tratamiento anticipado, para que no se llegue a producir la infección.



281 tranplantes

En 2016 se realizaron en España 281 trasplantes cardiacos, 20 de ellos pediátricos y hay más de 500 pacientes en lista de espera a lo largo de todo el año, de los que el 80 % se trasplanta y un 5 % muere antes de recibir el órgano.

El objetivo de la ONT es llegar a las 353 intervenciones que se realizaron en el año 2000, cuando se alcanzó el máximo histórico.

Según Domínguez-Gil, este año se está registrando un ligero incremento, porque el problema no es que no haya donantes, sino que encontrar al donante cardiaco idóneo, lo que es muy especialmente complicado, "por eso hay que buscar otros donantes".

"Desde la ONT llevamos mucho tiempo trabajando en definir muy bien cuáles son los límites en la utilización de órganos para trasplante y vamos aprendiendo que lo que hace años era una contraindicación absoluta para la donación, ahora no lo es", ha señalado.

En este sentido, se ha referido a la edad de los donantes. La media de edad es de 43 años, 10 años más de la que se registraba en el año 2000.

"Ahora nunca hablamos de límites de edad, porque no creemos en la edad cronológica, sino en la edad biológica" y cada donante que se comunica a la ONT se evalúa como potencial donante de todo tipo de órganos.

Eso ha permitido al sistema adaptarse a la edad del donante. "Si no lo hubiéramos hecho, el trasplante en España no es que no se hubiera mantenido, sino que hubiera sucumbido y no hubiéramos podido hacer todos los trasplantes que hacemos en la actualidad y con muy buenos resultados".

También en el caso de los receptores, llegada una edad, el riesgo del trasplante es tan elevado que no compensa, así que en la práctica son pocos los pacientes de más de 70 años que se trasplantan.