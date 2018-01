Las nuevas fórmulas para recuperarte de los excesos navideños

Después de los excesos de las fiestas navideñas, muchos españoles empiezan el año con un bajón en su salud y buscan productos nutritivos que sean tendencia para recibir un chute de energía. Pero ¿cuáles son los productos más beneficiosos? Para ayudarles, Deliveroo, la empresa de comida de calidad a domicilio, revela qué productos saludables son los más populares en toda España y qué platos realizados con esos productos han sido los más demandados. ¡Los resultados muestran que existen opciones para todos los gustos!



Volver a los inicios carnívoros

También conocida como comida Paleolítica, alimentos del Hombre de las Cavernas o de la Edad de Piedra, comer al estilo Paleo consiste en consumir principalmente grasas y proteínas, combinadas con pequeñas cantidades de hidratos de carbono. Esta opción propone evitar los cereales, las legumbres, los lácteos, la sal y los azúcares refinados. En 2017 Deliveroo presenció un crecimiento del 35 % en pedidos de comida paleo. Sus defensores sostienen que es la forma natural de comer de los primeros seres humanos, que eran cazadores-recolectores e ingerían sobre todo carne.



El veganismo sigue en auge

En el extremo contrario a los productos paleo, los defensores del veganismo sostienen que evitar el consumo de carne mejora la salud y permite una relación más natural y sostenible con el planeta. Los pedidos de comida vegana a domicilio aumentaron en 2017 un 161 % respecto al año anterior. Los veganos no comen ningún tipo de carne animal o pescado ni sus derivados como leche, huevos, miel etc. (a diferencia de la dieta vegetariana, que sí permite el consumo de estos productos). Para quienes quieran optar por esta opción para recuperarse de la navidad pueden consumir vegetales, legumbres, frutas, cereales, aceite, leches vegetales, etc. además de complementos nutricionales para aportar las vitaminas que solo están en la carne y en el pescado.



La opción FIT

Seguida por muchos deportistas para aumentar la masa muscular, la opción Proteica se basa en incrementar la ingesta de proteínas y disminuir el consumo de hidratos de carbono y grasas. La demanda de este tipo de productos aumentó en 2017. En total, los pedidos de platos proteicos realizados a través de Deliveroo aumentaron un 84 %.

¿Te apetece comer rico de una forma más natural? La comida Orgánica propone incluir en nuestro menú exclusivamente productos de origen ecológico o biológico, es decir, obtenidos con métodos naturales sin el uso de productos químicos. Según sus defensores, los productos orgánicos son más sanos, nutritivos y sobre todo no contienen los azúcares, grasas y otros componentes poco saludables que se añaden a los alimentos procesados. A día de hoy existen multitud de restaurantes que ofrecen este tipo de productos, sin ir más lejos, la demanda de este tipo de comida elaborada se duplicó en 2017.