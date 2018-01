Desarrollan nuevos biomateriales para prevenir las manchas que dejan los 'brackets' en los dientes

Los profesores de la CEU UCH Salvatore Sauro y Santiago Arias Luxan, autores del estudio publicado por Journal of Dentistry.

Las manchas blancas que pueden dejar los brackets empleados en ortodoncia en los dientes se deben a la desmineralización del esmalte causada por la proliferación de bacterias en la zona de conjunción con el adhesivo, especialmente cuando no se ha llevado una correcta higiene bucal. Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en colaboración con el King´s College London Dental Institute (Reino Unido) y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), han comparado la eficacia de tres nuevos tipos de adhesivos dentales experimentales, con capacidad bactericida y de remineralización del esmalte, que evitarían la aparición de estas manchas blancas en torno a los brackets.

La investigación de los profesores de Odontología de la CEU UCH Salvatore Sauro y Santiago Arias, en colaboración con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y el el King´s College London Dental Institute, institución de la que Salvatore Sauro es profesor agregado honorario, se ha publicado en la revista científica Journal of Dentistry, una de las más prestigiosas en este campo científico a nivel internacional.



Capacidad bactericida y remineralizante

El estudio compara tres adhesivos odontológicos experimentales que contienen un nano-mineral bioactivo llamado halloysite, en cuyos nano-tubos se ha introducido triclosan, un potente agente antibacteriano y fungicida, en diferentes concentraciones: al 5, 10 y 20 por ciento. La investigación compara los tres nuevos biomateriales experimentales en cuanto a su capacidad de polimerización, su capacidad antibacteriana y sus propiedades bioactivas, no solo evitando la desmineralización de los dientes, sino promoviendo su remineralización.

Los tres materiales experimentales testados en laboratorio han demostrado capacidad de inhibición de la proliferación bacteriana en las primeras 24 horas tras su aplicación, pero solo la muestra con mayor concentración de triclosan, al 20 por ciento, ha mantenido esta capacidad tras 72 horas. En cuanto a la capacidad remineralizante, los tres materiales testados han demostrado ser efectivos solo dos semanas después de su aplicación en muestras de esmalte dental sumergidas en saliva experimental.

Estos resultados suponen un prometedor avance en el desarrollo de nuevos adhesivos capaces de evitar la aparición de las bacterias que desmineralizan el esmalte entorno a los brackets y, al mismo tiempo, remineralizar la zona, evitando así la aparición de manchas blancas en los dientes.

Equipo investigador

El profesor Salvatore Sauro lidera en la CEU-UCH el Grupo de Investigación en Ingeniería de tejidos dentarios duros in situ y rehabilitación terapéutica adhesiva mínimamente invasiva. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el desarrollo de nuevos biomateriales con capacidad terapéutica y para la remineralización dental. Por su parte, el profesor del Departamento de Odontología de la CEU UCH Santiago Arias Luxan es el investigador principal del Grupo en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la CEU UCH, donde coordina el Máster Universitario en esta materia e imparte las asignaturas de Ortodoncia III y IV, área a la que dedica también su actividad clínica profesional.