Las unidades oncológicas pediátricas atenderán a los niños hasta los 18 años

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para que todos los hospitales públicos atiendan a los pacientes con cáncer en unidades pediátricas hasta los 18 años, algo que ahora sólo hacen el 32 por ciento de las mismas.



"El acuerdo es ya una realidad y solo falta implementarlo en todos los hospitales", ha destacado en declaraciones a los medios durante su visita a la Fundación Aladina, después de que un estudio de la Fundación Española de Padres de Niños con Cáncer haya constatado que la mitad de las Unidades de Onco-Hematología pediátrica no admite a pacientes de más de 14 años.



La ministra se ha mostrado confiada en que este cambio asistencial sea ya una realidad este mismo año, dado que las unidades pediátricas "no solo curan sino que también dan calor humano". "Aparte de curar tienen una función más humana, y en la que entran las entidades del sector social, payasos y otras fundaciones, o profesores para impartir las clases que estos niños deberían recibir en las escuelas", ha defendido.



En ese sentido, también ha celebrado la decisión del Ministerio de Empleo de ampliar la prestación que da la Seguridad Social a los padres de niños con cáncer para que puedan pedir una excedencia para su cuidado sin disminuir sus retribuciones económicas, "no solo para niños hospitalizados sino para quienes están ya en casa".



Asimismo, ha destacado que ya se ha conseguido que todas las unidades de cuidados intensivos (UCI) pediátricas permiten a estos menores estar acompañados las 24 horas del día por alguno de sus familiares.





Rajoy se compromete a mejorar la prestación

Apoyar a las madres y padres de niños con cáncer y enfermedades graves es un compromiso ético y una obligación social. Mejoraremos la prestación de la Seguridad Social que facilita el cuidado de sus hijos. Estar a su lado nos hace mejores. MR#DíaInternacionalDelCáncerInfantil — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 15 de febrero de 2018

