"La vista cansada se puede corregir de forma más segura y eficaz con lentes trifocales a partir de los 55"

El ojo es el primer órgano del cuerpo en envejecer y la primera señal de alerta es la aparición inevitable de la vista cansada o presbicia. Un defecto visual que se caracteriza por la dificultad que tiene el paciente de enfocar los objetos cercanos, es decir, de ver correctamente de cerca. Por lo tanto, empezamos a forzar la visión para actividades cotidianas como leer un libro o la carta de un restaurante, escribir en el móvil, coser, realizar trabajos de bricolaje o conducir, lo que hace imprescindible el uso de gafas. Esto se produce porque con el paso de los años, el cristalino, que es la lente natural del ojo, va perdiendo su elasticidad y con ello su capacidad para enfocar las imágenes.

Los responsables de la Unidad de Vista Cansada de la clínica oftalmológica Oftalvist Valencia, el Dr. José Joaquín Muñoz y el Dr. Francisco Pastor Pascual, matizan que la vista cansada es una de las patologías visuales más frecuentes y "afecta al 100% de la población española pero ahora ya puede corregirse definitivamente con nuestra tecnología láser y lentes trifocales a partir mayor de 55 años." "Es parte del proceso natural del envejecimiento del ojo pero, afortunadamente, hoy en día se puede operar precozmente de forma más segura", subraya el Dr. Muñoz.

El grupo oftalmológico con clínica propia en Valencia y a cargo también del servicio oftalmológico médico-quirúrgico del Hospital IMED Valencia, ha dotado a sus más de 25 centros en España de tecnología láser de femtosegundo para realizar este procedimiento más avanzado con láser, y por tanto, más seguro y preciso tanto para el paciente como para el cirujano.

"La operación de vista cansada consiste en la sustitución del cristalino o lente natural del ojo que ha perdido su capacidad de enfoque por una lente multifocal artificial de última generación que hace la misma función", explica el Dr. Pastor Pascual. Gracias a esta intervención el paciente recuperaría su capacidad de ver a todas las distancias. "Lo más novedoso en este campo es la aparición de la lente trifocal con la que el paciente puede enfocar tanto de cerca, de lejos e incluso en media distancia", matiza. Una alternativa en la que al grado de satisfacción es muy alto ya que permite eliminar la necesidad de gafas de forma definitiva sin evolución posterior de las cataratas y que "aunque el paciente es muy probable que necesitara de una breve neuro-adaptación para este tipo de lente implantada es lo más similar hoy en día al cristalino del ojo".

Para el implante de estas lentes esta cirugía ocular no requiere ingreso hospitalario. Además, gracias a los láseres de femtosegundo, a diferencia del tratamiento manual por ultrasonidos, se mejora el centrado de esta lente. "En Oftalvist utilizamos esta tecnología láser para este tipo de intervenciones por sus buenos resultados. Por muy expertas que sean las manos del cirujano, el láser de femtosegundo nos aporta una precisión de máxima exactitud", dice el Dr. Muñoz.



Leopoldo O. S., paciente tratado de vista cansada con lente trifocal tórica por Oftalvist cuenta que tras la cirugía ahora puede ver bien sin necesidad de gafas. "Parece una tontería pero dejar de depender de mis gafas tras 30 años usándolas es una sensación de lo más agradable. Sobre todo por la libertad de no estar pendiente de ellas todo el rato. Además, gracias a la lente intraocular que me colocaron he ganado en luminosidad y veo los colores con mayor nitidez que antes".

Ante las necesidades cada vez más exigentes del paciente por seguir manteniendo un estilo de vida en el que importa mucho la calidad de visión, ambos especialistas explican que será clave realizar además un completo examen oftalmológico previo a la operación para valorar y escoger la lente más adecuada. Entre las diferentes pruebas a realizar, también será muy importante conocer las actividades cotidianas del paciente, así como la profesión ya que "no es lo mismo trabajar en una oficina en la que se requiere fijar muchas horas la vista a la pantalla de un ordenador o conducir en horario nocturno", señalan.

En este sentido es cierto que aunque "algunas lentes multifocales pueden producir visión de halos por la noche, es decir, un círculo de luz al mirar por ejemplo a una farola, con las lentes de última generación este efecto secundario se minimiza cada vez más ya que son capaces de disminuir el efecto de los deslumbramientos o la pérdida de sensibilidad al contraste", explica el Dr. Muñoz. Lo normal es que tras realizarse con éxito la operación, el paciente tras un periodo de adaptación entre dos días y una semana, notará que aquellas labores que antes le producían dolores de cabeza ocasionales o fatiga visual ya no lo hacen, además de una visión en alta resolución sin el uso de gafas o lentillas.

En Oftalvist este tipo de intervención de vista cansada es cada vez más habitual gracias al adelanto que suponen con respecto hace unos años y en apenas un año el grupo oftalmológico ha realizado en toda España más de 5.000 cirugías de este tipo.