Madres de hijos con Síndrome de Down: "Hay que cambiar el mundo, no cambiarles a ellos"

"50 madres, 50 hijos y un cromosoma extra", así se titula el vídeo que un grupo de madres con niños con Síndrome de Down han colgado en YouTube con el objetivo de cambiar la percepción de la sociedad hacia este trastorno.

Esta semana, concretamente el 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. En este contexto, las mamás de un grupo de Facebook que, traducido al español sería algo así como 'Genes de diseño' (Designer Genes), creado para padres que tengan hijos con Síndrome de Down nacidos entre 2013 y 2014, se unieron para mostrar al mundo lo normal y divertida que es la vida con esta condición.

Para ello, 50 de ellas se animaron a grabarse con sus hijos al estilo 'Carpool Karaoke' cantando e interpretando en lenguaje de señas simplificado británico la canción 'A Thousand Years' de la cantante Christina Perri (de la que recibieron total apoyo), para después juntarlos todos y dar lugar a uno de los vídeos más reproducidos en YouTube, con más de medio millón de visualizaciones.

"Tenemos algo en común y es que no cambiamos a nuestros hijos, pero sí queremos cambiar el mundo para nuestros hijos", dijo una de las madres a HuffPost de Reino Unido en una entrevista. "Quiero que las personas sepan que tener un hijo con Síndrome de Down no da miedo; de hecho, es una aventura maravillosa, llena de alegría y amor. También de desafíos, pero como tener cualquier otro niño", añadió.