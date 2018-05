El fruto seco más recomendable

El hábito del "picoteo" se extiende cada vez más. Y un buen sustitutivo de alimentos son los pistachos. Debemos tener en cuenta que comer entre horas disminuye la ansiedad causada por el enérgico ritmo de vida al que estamos acostumbrados en nuestras rutinas diarias. Los pistachos son ricos en fibra insoluble y por eso ayudan al tránsito intestinal; no contienen colesterol; son ricos en potasio ya que contribuyen a regular la presión. También llevan fósforo, que ayuda a mejorar nuestra salud ósea. "el pistacho nos beneficia ya que ayuda a optimizar el rendimiento de nuestras actividades". Por estos motivos, la doctora Nieves Palacios, Jefe del Servicio de Medicina, Endocrinología y Nutrición del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes, recomienda comer pistachos.

Las 5 claves del snack saludable

La búsqueda de alimentos naturales no modificados genéticamente; con un porcentaje de sal inferior al que aportan la mayoría de snacks; el poder saciante de su cáscara, su reducido peso y dimensiones; y, el hecho de ser biodegradable permiten etiquetar a un snack como saludable. A estas cinco claves responde a rajatabla el pistacho.



No GMO. El pistacho americano es rico en antioxidantes, vitaminas, proteína y fibra. Un puñado de diario equivale a 49 pistachos, están libres de colesterol y sola contienen 1,5 gramos de grasas saturadas y 12,5 gramos de grasa saludables, provinentes de las grasas monosaturadas y la polinostauradas. Además, contienen una significante cantidad de potasio, 300mg, y 6gr de fibra

Menor cantidad de sal que otros snacks. Una ración de pistachos, formada por 28 gramos y 49 pistachos, contiene solamente 0,3g de sal. Si, además, mantenemos un estilo de vida activo esta sal se elimina mediante el sudor.

Cáscara power. El hecho de pelar los pistachos uno a uno reduce el ritmo de la ingesta y hace que el consumidor sea consciente de la cantidad que come. Esto ayuda a controlar los impulsos y la cantidad ingerida.

Biodegradable. Comiendo pistachos no generas residuos inorgánicos y por eso se trata de un snack respetuoso con el medio ambiente. Teniendo en cuenta que son snacks muy poco procesados su huella ecológica es significativamente menor que otros snacks tradicionales.

Snack on the go. El pistacho es el snack natural ideal que puedes llevar en tu bolsillo. Ayuda a cuidarte y mantenerte activo durante todo el día y a saciar tu apetito entre comidas.