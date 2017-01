Los usuarios de iPhone ya pueden mandar mensajes de WhatsApp sin Internet

WhatsApp ha actualizado su aplicación para iOS y ha introducido la posibilidad de enviar un mensaje 'offline', es decir, cuando no hay conexión, de tal forma que cuando ésta se recupere le llegará al contacto sin que el usuario tenga que volver a escribirlo.

La aplicación para Android permite a sus usuarios escribir un mensaje y darle al botón verde de 'Enviar' aun cuando no tienen conexión, quedando en cola. No obstante, esta posibilidad no estaba disponible para iOS, algo que la compañía acaba de cambiar.

La versión 2.17.1 de WhatsApp para iOS introduce el envío de mensajes 'offline', pero también otras novedades, como la posibilidad de enviar hasta 30 archivos de imagen o vídeo, en lugar de los 10 que permitía, y la posibilidad de gestionar el espacio disponible con el rediseño de la página de uso de datos y almacenamiento.