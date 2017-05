Los 10 regalos para el día de la madre más tecnológico

Madre no hay más que una, e independientemente de su edad, seguro que una buena forma de celebrar el Día de la Madre es entregándole un buen 'gadget' tecnológico. Aquí van diez propuestas, diez regalos, perfectos para ese día.



1. La bicicleta del nuevo siglo

Lo primero que más de uno se está preguntando es que dónde está la tecnología en una bicicleta. Pero es que la Brinke Golden Gate Lady es mucho más que dos ruedas y unos pedales ya que se trata de un vehículo eléctrico con 80 km. de autonomía. Moderna pero con un aire retro que enloquece, cuenta con luces LED –delanteras y traseras– y funciona incluso cuando la batería está bajo mínimos.

Precio: 1.600 euros

2. El cargador definitivo



Cargadores portátiles para móviles hay muchos, pero ninguno como este. El Minibatt ST12 es el único capaz no solo de cargar varios dispositivos a la vez y varias veces, sino que además€ ¡puede arrancar un coche! Si mamá presume de viejo coche, y la deja tirada sin batería frecuentemente, mejor comprarle un cargador multiuso que un coche nuevo. Al menos el primero sale más barato...

Precio: 120 euros

3. Para las futuras mamás

Avalada por un arrollador éxito en EE UU, Gran Bretaña y Alemania, ha llegado a nuestro país la primera pulsera capaz de detectar los días más fértiles de la mujer en tiempo real, y su nombre es Ava. Esta nueva tecnología, que controla el ciclo menstrual con gran precisión –acierta en un 89%–, monitoriza hasta nueve parámetros fisiológicos, como las hormonas reproductivas estradiol o la progesterona. Posiblemente la más útil tecnología que hay.

Precio: 250 euros

4. El ordenador bello y versátil

El nuevo portátil convertible con pantalla táctil de HP, el Pavilion x360, es uno de los más interesantes que se le puede regalar a mamá por el Día de la Madre. Con la última versión de Windows 10 instalada y una versatilidad que rompe esquemas, este dispositivo es perfecto para usarlo como ordenador, tableta o centro de entretenimiento. No le falta de nada y ese color dorado es sencillamente único.

Precio: Desde 510 euros

5. El reloj inteligente de las mamás deportistas

Uno de los 10 mejores regalos para el Día de la Madre tenía que ser un reloj inteligente. Y dentro del maremagnum de dispositivos que hay, el Apple Watch es el rey. Aunque hay uno especialmente original: el Series 2 Nike Edition. Ideal para mamás deportistas, está disponible en diferentes colores, con distintas pulseras, y no solo incorpora GPS y sensor de frecuencia cardiaca, sino que además es resistente al agua hasta 50 metros y es perfecto para salir a entrenar.

Precio: Desde 439 euros

6. El teléfono de casa con más estilo

Hay que reconocerles a los chicos de Panasonic que cuando se ponen a diseñar cosas bellas, no tienen rival. Un buen ejemplo es el teléfono inalámbrico para el hogar TGK-210, cuyo diseño es tan exclusivo como original. Pero lo mejor es que dentro incorpora la más avanzada tecnología, como su nueva batería con 200 horas en espera –18 en conversación– o el modo ECO que corta la energía a cero, manteniendo la base desactivada hasta que se produce una llamada.

Precio: 40 euros

7. Una tele no, 'LA' tele

Si tu economía te lo permite, ¿por qué no te estiras un poco y le regalas a mamá para celebrar el día de la madre un televisor de última generación? ¿Qué tal el Samsung QLED Q8C con tecnología Quantum Dot que no solo se ve mejor que la vida misma, sino que además prescinde de todos los engorrosos cables? El Día de la Madre entra en una nueva dimensión con un televisor como este. Pero ojo, que el regalo es para ella€ O tal vez no€

Precio: 3.325

8. La cámara retro del siglo XXI



Hay cámaras de fotos, y luego están las Fujifilm de la serie X. La X100F es posiblemente una de las mejores compactas que existen. Cargada hasta los topes de tecnología pero con un aire retro que la hace irresistible, la creatividad de mamá saldrá a relucir como nunca. Y las fotos de celebración del Día de la Madre serán únicos con este regalo.

Precio: 1.400 euros

9. Las gafas de las mamás en forma



Si mamás es de las que disfrutan más de salir a correr o de la bicicleta que de cualquier otra cosa, estas gafas son perfectas para regalar por el Día de la Madre. Su nombre es CRTL ONE y se trata de unas gafas que se adaptan al clima y a la intensidad lumínica oscureciendo los cristales en función de la cantidad de luz gracias a una nueva tecnología de tintado inteligente.

Precio: 300 euros

10. Videovigilancia con estilo



Las mamás más preocupadas por la seguridad de su hogar ya tienen el aliado perfecto: la videocámara Omna 180 de D-Link. Esta cámara con un campo de visión de 180º es perfecta para vigilar lo que ocurre en casa sin que la decoración se vea perjudicada ya que su diseño es perfecto. Los vídeos de calidad Full HD se graban en su propia tarjeta microSD y la visión nocturna permite controlarlo todo. Además es compatible con la plataforma HomeKit de Apple.

Precio: 230 euros