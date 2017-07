El Prime Day calienta motores con ofertas exclusivas

Amazon celebrará el próximo 11 de julio su tercer Prime Day anual con miles de ofertas para los clientes de Amazon Prime de 13 países, incluido España y a los que este año se unen China, India y México.

Dsde 18 horas del 10 de julio, el gigante del comercio electrónico pondrá a disposición de sus clientes ofertas que irán activando continuamente en millones de artículos en stock, incluyendo a pequeñas empresas y emprendedores que venden sus productos a través de Amazon.

Y qué mejor forma de ir calentando motores que una cuenta atrás para el Prime Day, que se celebrará entre el 5 al 10 de Julio. Es decir, Amazon lanzará una serie de ofertas especiales desde hoy y hasta el próximo lunes ¿Quieres conocer cuáles son las de hoy?

¿Buscas un reloj inteligente? Consigue el Smartwatch Huawei Watch 2 para Android con Bluetooth, WiFi y 4G por menos de 300 euros y ahora 80 euros en tu compra.



Ofertas Prime day: Wileyfox Swift 2 Plus / Amazon

Disfruta de tus momentos de acción con esta cámara sumergible hasta 30 metros, resistente a caídas, al polvo y a temperaturas de hasta -10 grados. Con un sistema de grabación en 4K, cuenta con un objetivo de 204º de ángulo de visión, estabilizador de 5 ejes y luz LED frontal de 60 lúmenes. Además, dispone de GPS, sensor de aceleración, brújula, barómetor y termómetro. Aunque su precio es de 369 euros, este domingo la encontrarás por solo 239 euros.

Si quieres disponer de la mejor cobertura y la máxima rapidez para tu Internet inalámbrico, tu solución es este router, que permite velocidades Wi-FI de hasta 5,3 Gbps. Dispone de 8 antenas para contar con la mejor recepción posible y entre sus características técnicas figuran una CPU de 1,4 GHz, Beamforming, 8xGigabit Ethernet, 1xUSB 3.0, seguridad avanzada, acceso para invitados y triple banda inalámbrica. Su precio hoy es de 239,99 euros, de manera que te puedes ahorrar más de 200 euros.

La firma de joyería Naava es la responsable de estos magníficos pendientes para mujer de oro de 9 quilates, con un diamante certificado J-I2 0.50 ct. Para regalar o para autoregalarse, sin duda esta joya no decepcionará a quien pueda disfrutarla. Aunque su precio habitual es de 360 euros, este domingo la puedes encontrar por 296,20 euros.

Este domingo, disfruta de esta tablet de 10,1" valorada en 179,99 euros por solo 67,99 euros. Equipada con el sistema operativo Android 4.4.2 y con un procesador Quad-Core, cuenta con una pantalla de 1280x800 IPS, Dual Sim, 3G, 1 giga de memoria RAM, 16 GB de memoria interna, cámara de 5 megapíxeles, conexión WiFi, Bluetooth, GPS, soporte para la tecnología OTG, protector de pantalla y manual en español.

Equipado con un procesador Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617, Octa-Core a 2.7 GHz, este smartphone 4G cuenta con una pantalla de 5,5", con una resolución de 1920 x 1080 píxeles y tecnología IPS LCD. Dispone, además, de una cámara principal de 16 megapíxeles y una segunda cámara frontal de 5, memoria RAM de 2 gigas y una memoria interna de 16GB. Está equipado con el sistema operativo Android 6.0.1 Marshmallow, aunque próximamente tienen previsto actualizarse a la versión Nougat. Hoy lo encontrarás por 174,99 euros.

Motorola Moto G4 Plus. Foto: Amazon

Equipado con un procesador Intel Core i5-6200U (2,3 GHz, hasta 2.8 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos), este ordenador táctil de sobremesa de la marca HP, que cuenta con una pantalla de 23,8" Full HD, está disponible este sábado por solo 699,99 euros, 199 euros menos del que suele ser su precio habitual.

HP All in One 24-g008ns. Foto: Amazon