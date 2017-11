WhatsApp, caído en media Europa y en zonas de España

WhatsApp está sufriendo fallos de conexión a lo largo de esta mañana de viernes en varios países de Europa, entre ellos España. El popular servicio de mensajería instantánea no permite enviar ni recibir mensajes.



Estos fallos de conexión afectan también a varias zonas de nuestro país, según muestra Down Detector, servicio que detecta fallos de los servicios digitales más conocidos.





Whatsapp is having issues since 16:23. https://t.co/32qVlmq9Ih RT if it's down for you as well #Whatsappdown