Cuatro señales que pueden revelar si tu ordenador está infectado

Las ventanas emergentes no deseadas, un síntoma que hay que vigilar.

Las ventanas emergentes no deseadas, un síntoma que hay que vigilar. Getty Images

Cuatro son las señales que indican que un PC podría estar infectado: si tu PC comienza a funcionar con lentitud, si tus amigos reciben 'emails' extraños enviados en tu nombre, si aparecen barras de herramientas o extensiones no deseadas tu navegador web o si al iniciar el PC arranca software desconocido, sospecha, porque lo más seguro es que tengas un virus.

La compañía de ciberseguridad Trend Micro explica, en un comunicado, que la primera señal de infección se manifiesta con un funcionamiento ralentizado del PC. Algunos de estos programas maliciosos se ocultan y monitorizan la conexión a Internet del dispositivo, en busca de datos de contraseñas o tarjetas de crédito.

Una vez que el ciberdelincuente ha cargado en el PC el virus, puede transmitirlo desde ese dispositivo a otros mediante 'spam', sin que el usuario tenga conocimiento de ello, como advierten desde la compañía.

Cuando los contactos reciben 'emails' extraños enviados desde tu servidor, es indicativo de que el ordenador puede estar infectado por un 'malware'. Este truco llamado 'phishing' se basa en la confianza que los contactos del usuario tengan en él, para así abrir el archivo adjunto infectado o el enlace del sitio web malicioso.

Muchos de estos correos están mal redactados y tienen faltas de ortografía o de edición, aunque, como advierten desde Trend Micro, los ciberdelincuentes son cada vez más meticulosos.

Asimismo, la aparición no deseada de ventanas emergentes mientras navegas por Internet puede ser otro síntoma de que el PC está infectado. Esta es una de las señales más peligrosas, ya que, como detallan desde la compañía, puede controlar el tráfico web y robar inicios de sesión en bancos o tarjetas de crédito.

Por último, conviene que prestes atención cuando inicias sesión en el PC. Por lo general, se suele cargar una lista de aplicaciones automáticamente, que los cibercriminales aprovechan para añadir su virus para que pase desapercibido. Una forma de detectarlo es ver si las aplicaciones se cargan durante el proceso de inicio y luego se cierran rápidamente, o si no reconoces algo durante el inicio y no has instalado ningún software recientemente.

Si resulta que hay un programa que no debería estar, desde la compañía de ciberseguridad alertan de que eliminarlo del sistema puede ser "muy difícil", ya que será necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo y una posible restauración del sistema operativo para limpiarlo. La mejor alternativa es buscar a un técnico especializado en eliminar 'malware'.

Para evitar tener que llegar a esta situación, Trend Micro aconseja comprobar que se esté utilizando la última versión del sistema operativo. Además, debes asegurarte de que los 'firewalls' en el PC y la red inalámbrica de tu hogar estén encendidos. Si se emplea un dispositivo portátil, asegúrate de utilizar un software VPN en redes públicas como cafeterías aeropuertos y hoteles.

Desde Trend Micro también aconsejan tener al día la copia de seguridad del PC. No abrir ningún archivo adjunto ni hacer clic en ningún enlace de correos electrónicos, a menos que se verifiquen como legítimos. Por último, realizar un escáner semanal del PC con un software de seguridad independiente certificado para así eliminar cualquier posible amenaza de 'malware'.