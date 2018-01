Signal, la 'app' recomendada por Snowden que usa Puigdemont

Los mensajes de móvil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha enviado a Toni Comín desvelan algo más que el fin del ´procés´. Y es que el de JxCat los ha enviado a través de Signal, una ´app´ que cuenta con el visto bueno de Edward Snowden.



Signal es una aplicación con la que podremos hacer llamadas y enviar mensajes manteniendo en todo momento la privacidad. Aunque comenzó su andadura en iPhone, esta ´app´ llegó hace ya un par de años a Android y su descarga es gratuita.



Signal es una combinación de las aplicaciones TextSecure y RedPhone, que nos permite realizar llamadas y enviar mensajes de manera segura y privada. Además, esta se encuentra apadrinada por el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), Edward Snowden, que dijo que la utiliza todos los días, o al menos, así lo aseguró en Twitter.





I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler: they already know) https://t.co/KNy0xppsN0