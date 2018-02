Global Omnium lidera un proyecto para mejorar la depuración de vertidos industriales con bacterias

Global Omnium, a través de sus empresas, AVSA y SEASA, lidera el proyecto europeo Life Bactiwater, en colaboración con las corporaciones Biopolis y Lifeseq, financiado por la Unión Europea, en el marco del programa Life 2016.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo conocer qué comunidades microbianas son las que aportan un mejor beneficio en función de la tipología del vertido nocivo, proporcionando una técnica donde se reduce el consumo energético, siendo más eficiente y respetuosa con el medio ambiente y los recursos hídricos.

Para lograr este propósito, los científicos de este proyecto LIFE crearán una planta piloto a nivel industrial donde aplicarán este nuevo método de biorremediación dónde utilizarán bacterias y otros promotores del crecimiento microbiano para recuperar, rápidamente y de forma eficaz, el proceso de depuración de aguas alterado por un vertido perjudicial.

Bactiwater tendrá una duración de 30 meses, durante los cuales se llevarán a cabo distintas actividades: por una parte, cumplir con el objetivo de la Directiva 91/271/EEC de proteger el medioambiente de los efectos adversos de las descargas de aguas residuales. Por otra, ser una tecnología que proporcionará una solución eficiente y medioambientalmente sostenible en el caso de haber fallos por descargas antropogénicas o industriales.

Complementariamente, a lo largo del proyectoBactiwater se diseñará un equipo para la rápida detección de los fallos biológicos; es decir, detectar rápidamente cuales son las comunidades microbianas que se ven afectadas en el proceso de depuración frente a un vertido y poder remediar el problema. De esta manera, los especialistas que forman el equipo del proyecto desarrollarán protocolos preventivos y correctivos para hacer frente de forma más eficaz a esta problemática de los vertidos.

Proyecto Life Ecodigestion

Desde el departamento de residuales de Global Omnium, amparado en una estrategia global corporativa de fomentar la I+D+i, concluyeron el pasado año el proyecto Life Ecodigestion, cuyo resultado incrementó la producción de biogás en un 11% por medio de la dosificación y mezcla de los residuos más favorables, además de aumentar la proporción de metano en el biogás.

Esta iniciativa aprobada en la edición LIFE+ 2013, titulada "Automatic control system to add organic waste in anaerobic digesters of WWTP to maximize the biogas os renewable energy", también fue cofinanciada por la Unión Europea. Tras la finalización de este proyecto, está previsto que se apliquen sus conclusiones a las estaciones depuradoras de toda Unión Europea que cuenten con digestión anaerobia de fangos.

Un aspecto a destacar de la codigestión es su contribución a la consecución del objetivo de generación de electricidad a partir del biogás proveniente de los lodos de depuradoras en 2020 (Plan de Energías Renovables de España 2011-2020) y del objetivo europeo de cuota de energía procedente de fuentes renovables (Directiva 2009/28/CE).