Así son los nuevos Aquaris VS y VS Plus de BQ

Los nuevos Aquaris VS y VS Plus de BQ.

El fabricante español BQ ha presentado este miércoles los 'smartphones' Aquaris VS y VS Plus, que se integran dentro de su gama móvil Aquaris V y están orientados a un público joven. Estos terminales presentan hasta 4 gigabytes de memoria RAM y 64 gigabytes de almacenamiento interno, e incorporarán próximamente el sistema operativo Android 8 Oreo.

BQ ha anunciado los 'smartphones' de gama media Aquaris VS y VS Plus, dos nuevos productos de su gama móvil Aquaris V, orientada a un público juvenil, que montan un procesador Qualcomm Snapdragon 430 y ofrecen un memoria RAM de hasta 4 gigabytes y un almacenamiento interno de hasta 64 gigabytes --el modelo VS puede ser configurable con 3 y 32 gigabytes, respectivamente--, ampliable hasta 256 gigabytes a través de una tarjeta microSD.

Ambos terminales presentan de serie la versión 7.1.2 de Android Nougat, aunque BQ ha confirmado que serán próximamente actualizables a Android Oreo, la más reciente edición del sistema operativo móvil de Google. El modelo estándar presenta una pantalla IPS de 5,2 pulgadas y resolución HD, mientras el Aquaris VS Plus tiene un panel IPS de 5,5 pulgadas y relación FHD.

Desde el apartado fotográfico, ambos modelos presentan una cámara trasera de 12 megapíxeles con flash, HDR automático y modo de vídeo 'slow motion'. Por su parte, la frontal presenta un sensor de 5 megapíxeles e incluye un modo Face Beauty para mejorar la apariencia de los selfis.

El modelo Aquaris VS presenta una batería de 3.100 miliamperios hora, mientras la del Aquaris VS Plus es de 3.400 miliamperios hora. Ambos terminales incluyen un sensor de huella dactilar en su parte trasera.

BQ, que ha destacado en un breve comunicado que estos terminales tienen "una de las mejores relaciones calidad/precio del sector", ha explicado que solo pueden adquirirse 'online' a través de la tienda oficial de la marca o en distribuidores oficiales, así como en Espacios BQ. El Aquaris VS ya se vende a un precio a partir de 179,90 euros, mientras el Aquaris VS Plus será lanzado el próximo 16 de febrero, a un coste de 219,90 euros. Estarán disponibles en los colores blanco --White-- y dorado --Mist Gold--.