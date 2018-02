Una sola palabra puede dejar inutilizado tu teléfono iPhone

La publicación italiana Mobile World ha detectado un error que puede dejar sin teléfono a los usuarios de iPhone. Lo curioso de este fallo es que solo una letra puede inutilizar por completo los móviles de Apple equipados con el sistema operativo iOS 11.



En concreto se trata de una letra en Tegelu que provoca un 'bug' en el dispositivo. El Tegelu es un idioma que se habla en varias regiones de la India, como los estados de Telangana, Andhra Pradesh y el distrito de Yanam.



Si se recibe esta letra a través de alguna aplicación de mensajería instantánea, ocurre un fallo que que hace que el 'smartphone' entre en un bucle y sea imposible utilizar aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger o el correo electrónico de Outlook. Así se puede ver en el vídeo publicado por el usuario de Twitter Tom Warren.







Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8