Kylie Jenner le hace perder a Snapchat más de 1.000 millones

La casa matriz de Snapchat perdió este jueves 1.300 millones de dólares (más de 1.000 millones de euros) tras un tuit de estrella de la tele-realidad Kylie Jenner en el que afirma ya no utiliza esa aplicación de mensajería.



"Es que alguien más ya no usa Snapchat? O soy solo yo... esto es muy triste", dijo Jenner en Twitter, cuya cuenta tiene más de 24,5 millones de seguidores.







sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.