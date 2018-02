Nokia actualiza el 8110, el móvil de Matrix

La compañía tecnológica HMD Global ha presentado este domingo, en el marco de la feria Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, los 'smartphones' Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, una nueva versión del Nokia 6, Nokia 1 y una edición renovada del Nokia 8110. Los tres primeros ofrecerán Android puro como parte del programa Android One, mientras el Nokia 1 será el primer terminal de la marca con Android Go.

HMD ha desvelado en el MWC 2018 su nuevo porfolio de 'smartphones' Nokia, formado por cinco modelos y donde destacan el gama alta Nokia 8 Sirocco y una edición renovada con conectividad 4G del clásico teléfono Nokia 8110 de la marca finlandesa, caracterizado por la tapa deslizable que oculta su teclado.

Dentro del nuevo catálogo de HMD Global, el Nokia 8 Sirocco, el Nokia 7 Plus y la nueva generación del Nokia 6 formarán parte del programa Android One de Google, a través del que ofrecerán versiones puras del sistema operativo móvil, carentes de capas de personalización. La compañía ha afirmado que estos dispositivos ofrecerán actualizaciones mensuales de seguridad y contarán con un "número limitado" de aplicaciones preinstaladas.

Dentro de las características propias de Android One que presentarán los tres nuevos Nokia se incluyen el modo Picture-in-Picture, para un uso multitarea de los dispositivos; las aplicaciones Android Instant Apps, capaces de funcionar sin necesidad de instalación previa; 60 nuevos emoticonos, y opciones para la limitación del uso de 'apps' en un segundo plano.



Nokia 8 Sirocco, un gama alta cubierto de cristal



El 'smartphone' de gama alta Nokia 8 Sirocco presenta un acabado en cristal curvado que envuelve un marco de acero inoxidable, con un grosor de 2 milímetros en los bordes. Presenta una pantalla curvada pOLED de 2K y 5,5 pulgadas, además de un sistema de cámara dual con óptica ZEISS formado por una lente ultrasensible con gran angular y un segundo sensor de 13 megapíxeles con zoom 2x. Además, ofrece el modo Pro Camera, que permite controlar de forma manual toda la configuración de la cámara al capturar imágenes.

El Nokia 8 Sirocco estará disponible a principios del próximo mes de abril, a un precio de 749 euros, impuestos no incluidos.



Nokia 7 Plus, modo dual-sight mejorado



El 'smartphone' de gama media Nokia 7 Plus también presenta cámara trasera dual con óptica ZEISS, formado por una cámara principal de 12 megapíxeles y gran angular, y una secundaria de 13 megapíxeles y zoom óptico de 2x. Además, incorpora un algoritmo que mejora la calidad de las imágenes y potencia el modo Dual-Sight, que permite grabar vídeo con la cámara frontal y trasera a la vez.

Este terminal presenta una pantalla de 6 pulgadas, relación de aspecto 18:9 y resolución Full HD+, con biseles delgados y ligeramente curvados. Estará disponible a principios de abril en los colores Negro/Cobre y Blanco/Cobre, a un precio de 399 euros, sin incluir impuestos.



Nokia 6, una nueva generación más rápida



HMD ha renovado su Nokia 6 con un nuevo modelo que ofrece, según datos de la compañía, un rendimiento un 60% más rápido que la generación anterior. Este 'smartphone' mejora el modo de vídeo Dual-Sight, presenta óptica ZEISS en sus cámaras y ofrece carga a través de USB-C.

El nuevo Nokia 6 presenta un cuerpo creado con un bloque sólido de serie 6000, combinado con un proceso de pulido y anodización de 11 horas con dos tonos. Además, presenta una pantalla moldeada de 2.5D con cristal Corning Gorilla y trabaja con un procesador Qualcomm Snapdragon 630.

Esta nueva generación de Nokia 6 saldrá a la venta a principios de abril en los colores Negro/Acero, Blanco/Hierro y Azul/Oro, a un precio de 279 euros, impuestos no incluidos.



Nokia 1, el debut de la marca en Android Go



El nuevo 'smartphone' Nokia 1 se caracteriza por llevar incorporado el sistema operativo Android Go, una versión de Android Oreo optimizada para móviles con hasta 1 gigabyte de memoria RAM. Este dispositivo mantiene la tienda Google Play Store y ofrece aplicaciones optimizadas.

El Nokia 1 presenta la carcasa reemplazable Xpress-on, que ofrece diversos colores. Todas las opciones disponibles han sido creadas con la misma técnica que la original del 'smartphone'.

Disponible a principios de abril en los colores Rojo Cálido y Azul Oscuro, además de en una gama de colores pastel en mercados seleccionados, el Nokia 1 se pondrá a la venta por 69 euros, sin incluir impuestos. Las carcasas Xpress-on se venderán por separado desde 7,99 euros, en azul, gris, amarillo y rosa.



Nokia 8110, 4G para un modelo icónico de Nokia



Siguiendo la estela de su clásico teléfono Nokia 3310, HMD Global ha presentado la edición renovada de otro de sus modelos insignia, el Nokia 8110, que ahora combina la conectividad de datos 4G con su diseño caracterizado por su forma curvada y su tapa deslizable que oculta el teclado físico.

Esta edición actualizada incorpora funciones táctiles y un mecanismo deslizante para responder y finalizar las llamadas. Ofrece llamadas VoLTE, prestaciones 4G y una versión renovada del juego Snake.

El nuevo Nokia 8110 saldrá a la venta el próximo mes de mayo en los colores Negro Tradicional y Amarillo Plátano, a un precio de 79 euros, impuestos no incluidos.