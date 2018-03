El Mobile World Congress volverá a Barcelona en 2019

El Mobile World Congress (MWC) 2018 ha recibido 107.000 asistentes en su decimotercera edición en Barcelona, cifras similares a las obtenidas en la edición pasada, procedentes de 205 países y que han acudido a los recintos de Gran Via y Montjuïc de Fira de Barcelona, y la GSMA ha informado que volverá en 2019, ha comunicado este jueves la organización.



El congreso, que ha cerrado sus puertas este jueves tras cuatro días, ha destacado que la presencia de mujeres ha aumentado este año un 23%, hasta suponer un 24% de los participantes totales.



El congreso para emprendedores 4YFN ha atraído a alrededor de 20.000 personas, y la segunda edición del Youth Mobile Festival (YoMo), celebrada por primera vez en la Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha contado con la participación de 15.000 escolares y docentes de toda España.





