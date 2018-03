La UE pedirá "aclaraciones" a Facebook por la exposición de datos personales

La Comisión Europea pedirá "aclaraciones" a Facebook tras las revelaciones sobre la explotación de datos personales de millones de usuarios de la red social por parte de la empresa Cambridge Analytica, implicada en la campaña electoral de Donald Trump.

"Horrible, si se confirma. ¡Los datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook podrían ser tan fácilmente mal gestionados y utilizados con fines políticos!", reaccionó el domingo por la noche Vera Jourova, comisaria encargada de la protección de datos personales, en su cuenta de Twitter.

"Pediré aclaraciones a Facebook para entender mejor este problema", agregó Jourova, quien debía viajar este lunes a Estados Unidos, diciendo que no quería "esto en la UE" y pidiendo que "las empresas asuman una mayor responsabilidad en el trato de nuestros datos personales".

Facebook anunció recientemente haber "suspendido" la cuenta de Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, y acusada de haber recabado sin su consentimiento datos personales de millones de usuarios de la red social.

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer, la edición dominical del diario británico The Guardian, Cambridge Analytica habría recuperado datos de varias decenas de millones de usuarios y los habría utilizado para crear un programa destinado a prever e influenciar el voto de los electores.

El New York Times adelanta que todavía existen copias de los datos obtenidos por Cambridge Analytica.

Filial estadounidense de la empresa británica de marketing SCL, Cambridge Analytica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y es conocida por haber suministrado soluciones de colecta de datos y de identificación de público objetivo durante la campaña del grupo pro-Brexit Leave.

La empresa fue financiada con 15 millones de dólares por Robert Mercer, un hombre de negocios estadounidense que hizo fortuna en los fondos buitre y que es uno de los principales donantes del Partido Republicano.

Según The Observer, la empresa estuvo dirigida por Steve Bannon, uno de los consejeros cercanos de Donald Trump antes de ser despedido de la Casa Blanca durante el verano de 2017.