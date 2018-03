Facebook cambiará las opciones de privacidad de los usuarios

Facebook ha anunciado el rediseño de las opciones que permiten a los usuarios de la red social gestionar la privacidad de sus datos, para que sean más fácil de localizar y de usar, tanto en la versión móvil como en la de escritorio.

"La semana pasada [en relación al escándalo de Cambridge Analytica] se puso de manifiesto que debemos trabajar mucho más para hacer cumplir nuestras políticas", ha declarado la compañía en un comunicado. En este sentido, Facebook trabaja también por "ayudar a las personas a entender cómo funciona y qué opciones tienen sobre sus datos.

La compañía ha rediseñado "de arriba abajo" el menú de configuración en los dispositivos móviles, para que los usuarios puedan localizarlo con facilidad. Esto se traduce en que ahora los ajustes se encuentran agrupados en un mismo lugar, no como antes que estaba "repartidos en casi 20 pantallas diferentes", como ha indicado la compañía.

La red social cuenta, además, con nuevos accesos directos de Privacidad -información acerca de la privacidad, la seguridad y los anuncios-, un menú donde el usuario encontrará las opciones para gestionar sus datos "con solo unos toques", y que incluye explicaciones sobre cómo funcionan.

Desde este menú, es posible agregar más capas de protección a la cuenta de usuario, como la autenticación de dos factores, que hará que la red social notifique y solicite confirmación de un inicio de sesión desde un dispositivo que el usuario no reconoce.



Controlar la información personal



También permitirá controlar la información personal, es decir, revisar lo que el usuario ha compartido y borrarlo si quiere. Esto, como han detallado desde Facebook, incluye los mensajes que has compartido o los que has reaccionado, solicitudes de amistad que has enviado y cosas que has buscado en la plataforma.

Asimismo, el usuario podrá gestionar quién ve sus mensajes y la información de su perfil. Como ha señalado la red social en el comunicado, el usuario es "el propietario" de lo que comparte en Facebook, por lo que puede administrar la información como mejor le parezca.

Facebook ha anunciado la herramienta 'Acceso a tu información'. Con ella, los usuarios podrán borrar "cualquier cosa" de su biografía o del perfil que ya no quieran que esté en la red social. Esta herramienta también permite gestionar información como publicaciones, reacciones, comentarios y las búsquedas realizadas.



Descarga de datos



Los usuarios encontrarán también, como apuntan desde la compañía, que se ha "facilitado" la descarga de datos que ha compartido con Facebook. La función descargará una copia de seguridad, con las fotografías, los contactos o las publicaciones.

El rediseño estará acompañado de una actualización de las condiciones del servicio de Facebook, que estará disponible en las próximas semanas, así como de una actualización de la política de datos, que detallará "mejor" los datos que recopila la plataforma y los usos que les da.